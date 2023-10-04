Из-за споров Макрона и Шольца тормозится помощь Украине: что известно

Лидер Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц вроде бы "не ладят между собой". По этой причине замедлено утверждение решений на уровне стран-членов ЕС, речь идет и о предоставлении помощи Украине. Об этом сообщает Financial Times , ссылаясь на мнения шести европейских чиновников.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Как отмечено в публикации этого издания, отсутствие консенсуса между лидерами Франции и Германии привело к задержке в решении большого количества вопросов – как дальнейшее финансирование Украины, так и внутренние проблемы ЕС.

По информации европейских чиновников, тупик в переговорах по нескольким приоритетным вопросам "напугал Брюссель и другие столицы ЕС, а также продемонстрировал сложность принятия решений без согласования между Парижем и Берлином".

Здесь речь идет и о переговорах о размере взноса в шестилетний бюджет Евросоюза — именно в нем говорится о ключевой финансовой помощи Киеву.

В публикации упоминается о притормаживании реформы рынка электроэнергии ЕС, этому мешают споры лидеров Франции и Германии по ядерной энергетике. От нее Берлин отказался, но занимает центральное место в энергетической политике Парижа.

"Отсутствие личной химии между Шольцом и Макроном не помогает. Похоже, они просто не ладят. И это в основе всего", — отметил один из чиновников, являвшийся участником переговоров между французским президентом и немецким канцлером.

Но госсекретарь Франции по делам Европы Лоуренс Бун исключает заявление о возможном расколе между лидерами Франции и Германии.

"Франция и Германия имеют одинаковое видение Европы, хотя по определенным вопросам действительно трудно достичь консенсуса, в частности по энергетике или новым бюджетным правилам ЕС. По ее словам, разногласия естественны, поскольку "речь идет о больших структурных вопросах, связанных с конкурентоспособностью наших экономик ", – заявила она.

При этом эти две страны обладают опытом в поиске решений и "признании того, что они нужны друг другу, чтобы быть в состоянии руководить ЕС".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц сделал новое заявление о войне в Украине.