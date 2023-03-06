Известная страна ЕС, которая скупа в помощь Украине

Испанское правительство Педро Санчеса, как и большинство стран Европейского Союза, поддерживают Украину. Однако оказалось, что этот партнер стал одним из самых скудных союзников Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на испанское El Mundo, которое считает, что правительство страны имеет "незначительную" политику поддержки Украины.

Испания предоставила наименьшую помощь среди стран ЕС для Украины. Фото из открытых источников

Испанское издание сообщает, что согласно отчету Института мировой экономики в Киле наибольшую помощь в отношении своего бюджета с начала вторжения Украине оказали следующие страны: Эстония – 1,07%, Латвия – 0,98%, Литва – 0,65% и Польша – 0,63%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Испания является страной Запада, которая предоставила Украине наименьшую военную и экономическую поддержку. В первый год войны эта помощь составляет всего 0,03% ВВП", — пишет El Mundo и называет такую поддержку Испании "мизерной и незначительной".

El Mundo подсчитало, что соседняя с Украиной Польша смогла выделить 3,56 млрд евро поддержки, тогда как помощь Испании составляет 390 млн. Кроме того, испанское издание указывает, что военная помощь оказалась крайне низкой и составила 80 млн евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Украины Алексей Резников сказал, куда пойдут сэкономленные на зарплатах для военных 100 млрд гривен.

Также "Комментарии" писали, что некоторые чиновники в Пентагоне обеспокоены, что Китай, возможно, имеет троянского коня в США. Китайские наблюдательные приборы могут находиться на портовых кранах. Таким образом Китай сможет получать информацию о поставках военной техники из США в союзники, в том числе и в Украину.