К чему готовится Европа: что будет, если США ограничат разведданные для Украины

Европейские лидеры намерены усилить поддержку Украины на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может ограничить обмен военной разведывательной информацией с Киевом. Как пишет The New York Times, возможное ослабление сотрудничества вызывает тревогу у союзников, поскольку американские данные помогают Украине планировать операции и своевременно обнаруживать воздушные угрозы.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Во время встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом президент Украины Владимир Зеленский упомянул о недавних "сложностях" в отношениях с партнерами. Он сообщил, что намерен обсудить вопросы разведданных и работы Starlink – спутниковой системы, которая играет важную роль в военных операциях ВСУ.

Опасения усилились после сообщений об отсутствии привычных ранних предупреждений о российских ракетных атаках в две ночи подряд. Это породило предположения, что Вашингтон мог ограничить передачу разведывательной информации. Однако представители служб безопасности нескольких стран, включая США и Украину, заявили, что ключевые американские данные продолжают поступать. Сам Трамп также заверил, что Вашингтон помогает Киеву и делится разведданными.

В Лондоне Украине пообещали ускорить военную и экономическую помощь, в том числе поставки ракет для противовоздушной обороны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников активнее поддерживать украинскую ПВО и подчеркнул, что российские попытки ослабить решимость Запада не должны увенчаться успехом.

При этом возможности Европы остаются ограниченными. Бывший руководитель Национального агентства геопространственной разведки США Роберт Муррет отметил высокую точность и оперативность американской информации. Европейские государства также передают Украине разведданные, но их возможности не полностью сопоставимы с американскими.

Военный аналитик Томас Уизингтон добавил, что различия в правилах секретности и обмена информацией между европейскими странами могут приводить к задержкам и дублированию данных.

Таким образом, европейская поддержка способна смягчить последствия возможных ограничений, но полностью заменить США будет трудно. Пока прекращение обмена разведданными не подтверждено, однако сама неопределенность заставляет союзников искать дополнительные способы защитить Украину.

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