У Трампа созрел новый план по замороженным миллиардам России: почему Европа против

США предложили европейским партнерам рассмотреть новый механизм использования замороженных российских суверенных активов в рамках возможного мирного соглашения. Речь идет о передаче части средств в специальную финансовую структуру, подконтрольную администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждением.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, инициативу представили американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время встречи с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО, состоявшейся 10 октября в Майами.

Как утверждают источники газеты, Вашингтон предложил несколько вариантов разблокирования активов, включая создание отдельной финансовой структуры специального назначения. Предполагается, что она могла бы находиться под контролем администрации Трампа.

Американский чиновник подтвердил Financial Times, что судьба замороженных российских средств обсуждалась в контексте всеобъемлющего мирного соглашения. Однако конкретные механизмы их разблокирования и дальнейшего использования пока не согласованы.

Украинские представители, по информации издания, подтвердили, что вопрос российских активов поднимался и на предыдущих переговорах с американской стороной.

Однако европейские делегаты встретили предложение жестким сопротивлением. По словам собеседников FT, представители европейских стран выступили против передачи контроля над активами и возвращения какой-либо их части России. Один из источников заявил, что американской стороне дали понять: такой сценарий неприемлем.

Пока неизвестно, какие именно суммы Вашингтон предлагает перевести в новую структуру и на каких юридических основаниях она могла бы распоряжаться средствами. Также не сообщается, как предполагаемый механизм соотносится с действующими ограничениями и решениями европейских государств.

Обсуждение демонстрирует, что замороженные российские активы остаются не только финансовым, но и политическим инструментом в переговорах о завершении войны. Для Киева принципиальное значение имеет вопрос, пойдут ли эти средства на компенсацию ущерба и восстановление Украины. Для Европы же ключевыми остаются правовые основания распоряжения активами и условия любого возможного соглашения.

Пока стороны не достигли согласия, а сама инициатива США остается предметом переговоров, а не утвержденным решением.

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