До чого готується Європа: що буде, якщо США обмежать розвіддані для України

Європейські лідери мають намір посилити підтримку України на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може обмежити обмін військовою розвідувальною інформацією з Києвом. Як пише The New York Times, можливе послаблення співпраці викликає тривогу у союзників, оскільки американські дані допомагають Україні планувати операції та своєчасно виявляти повітряні загрози.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі в Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії Енді Бернемом президент України Володимир Зеленський згадав про нещодавні "складності" у відносинах із партнерами. Він повідомив, що має намір обговорити питання розвідданих та роботи Starlink – супутникової системи, яка відіграє важливу роль у військових операціях ЗСУ.

Побоювання посилилися після повідомлень про відсутність звичних ранніх попереджень про російські ракетні атаки о другій ночі поспіль. Це викликало припущення, що Вашингтон міг обмежити передачу розвідувальної інформації. Проте представники служб безпеки кількох країн, включаючи США та Україну, заявили, що ключові американські дані продовжують надходити. Сам Трамп також запевнив, що Вашингтон допомагає Києву та ділиться розвідданими.

У Лондоні Україні пообіцяли прискорити військову та економічну допомогу, у тому числі постачання ракет для протиповітряної оборони. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активніше підтримувати українську ППО і наголосив, що російські спроби послабити рішучість Заходу не повинні мати успіху.

При цьому можливості Європи залишаються обмеженими. Колишній керівник Національного агентства геопросторової розвідки США Роберт Муррет відзначив високу точність та оперативність американської інформації. Європейські держави також передають Україні розвіддані, але їхні можливості не повністю можна порівняти з американськими.

Військовий аналітик Томас Візінгтон додав, що відмінності у правилах таємності та обміну інформацією між європейськими країнами можуть призводити до затримок та дублювання даних.

Таким чином, європейська підтримка здатна пом'якшити наслідки можливих обмежень, але повністю замінити США буде важко. Поки що припинення обміну розвідданими не підтверджено, проте сама невизначеність змушує союзників шукати додаткові способи захистити Україну.

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