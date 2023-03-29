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Как долго Украина может рассчитывать на поддержку ЕС

Европейский Союз планирует продолжительно поддерживать Украину и не только в военной сфере

сегодня, 17:17
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Автор:

Моесеенко Валентина

Помощь Украине на уровне всего Европейского Союза будет планироваться на несколько месяцев или вперед. Об этом сегодня, 29 марта, рассказал немецкий политолог Андреас Умланд, пишут "Комментарии". Германия увеличит военную и невоенную поддержку Украины и планирует выделить средства размером более 15 млрд евро.

Как долго Украина может рассчитывать на поддержку ЕС

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“Я так предполагаю, что это где-то планирование на три года вперед теперь. Там просто вот раньше были такие решения очень быстрые, не запланированные, и теперь это хотят, пожалуй, включить в ежегодные бюджеты. Так же как, в общем-то, и на уровне Европейского Союза это сейчас переходит в такую более запланированную поддержку, которая на несколько месяцев или даже на несколько лет планируется вперед", — сказал Умланд.

Он также отметил, что приоритетной от Германии будет помощь в экономических, инфраструктурных и экологических проектах. По его словам, внешняя политика Германии сильно изменилась в аспекте помощи воюющим странам.

“Раньше очень трудно было представить, что Германия будет поставлять, скажем, танки Leopard в существующий военный конфликт в Восточной Европе. И, к сожалению, это, конечно, для Украины был очень неприятным и даже болезненным процессом. Для Германии понадобилось время, для того чтобы переделать как бы все свое внешнеполитическое мышление. Это теперь, к счастью, более или менее произошло… Но вот это, скажем, планирование этих средств вперед и поставка танков — это свидетельствует о том, что, по крайней мере, что касается мышления внешнеполитического, действительно большой сдвиг. И теперь, скорее, вопрос в том, какие Германия имеет возможности, скажем, в сфере военной поддержки. Сколько у нее материала, который она может предоставить Украине”, — сказал Умланд.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Дания создает фонд поддержки Украины на 7 миллиардов датских крон (1,01 миллиарда долларов) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.

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