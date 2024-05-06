Как отреагировал ЕС на приглашение Кремля посетить инаугурацию Путина

Верховный Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии так называемой "инаугурации" правителям России Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что разосланные Кремлем приглашения на "инаугурацию" Владимира Путина, которая пройдет 7 мая, доставлены в представительства стран-членов и ЕС в Москве.

"Мы сейчас обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС всюду, где это возможно, во внешней политике... Финальное решение еще не принято", — отметил Стано.

При этом он отметил, что верховный представитель Жозеп Боррель категорически против того, чтобы Евросоюз принимал участие в этом событии в Москве завтра.

Читайте также на портале "Комментарии" — на вторник, 7 мая, намечена инаугурация переизбравшего себя российским правителем Путина, который царствует уже почти четверть века. В этот день он должен принять отставку правительства и представить кандидатуру нового премьер-министра. Под этот же день российская оккупационная армия хочет порадовать своего фюрера новыми завоеваниями в Украине. Впрочем, не исключено, что некий сюрприз стране-агрессору приготовит именно украинская сторона. Что и почему может произойти во время и вскоре после путинской инаугурации? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Эстония и Чехия стали первыми европейскими странами, подтвердившими, что на так называемой инаугурации российского диктатора Владимира Путина не будут присутствовать их представители.



