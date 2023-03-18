Как отреагировали в ЕС на ордер на арест Путина

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Кравцев Сергей
Решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина – это только начало процесса. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как написал Боррель, Владимир Путин не сможет избежать ответственности за преступления против Украины.
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Отметим, ранее издание "Комментарии" сообщало что Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест главы Кремля Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Согласно постановлению МКС говорится, что российский диктатор Владимир Путин может нести ответственность за военные преступления, в частности незаконной депортации детей с украинских территорий. Суд отмечает, что существуют реальные основания полагать, что Владимир Путин лично ответственен за эти преступления, которые совершались с момента вторжения РФ в Украину.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана".
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