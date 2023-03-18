Как отреагировали в ЕС на ордер на арест Путина

Решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина – это только начало процесса. Как передает издание "Комментарии", такое мнение у себя в Twitter высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как написал Боррель, Владимир Путин не сможет избежать ответственности за преступления против Украины.

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"Решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление относительно незаконной депортации и передачи детей из Украины в Россию является началом процесса привлечения к ответственности. Мы ценим и поддерживаем работу МСК. Не может быть никакой безнаказанности", – заявил Боррель.

Отметим, ранее издание "Комментарии" сообщало что Международный уголовный суд выдал международные ордера на арест главы Кремля Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Согласно постановлению МКС говорится, что российский диктатор Владимир Путин может нести ответственность за военные преступления, в частности незаконной депортации детей с украинских территорий. Суд отмечает, что существуют реальные основания полагать, что Владимир Путин лично ответственен за эти преступления, которые совершались с момента вторжения РФ в Украину.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в Белом доме назвали главную угрозу для Украины китайского "мирного плана".



