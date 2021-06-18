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Главная Новости Мир ЕС Какая страна ЕС первой отменяет масочный режим
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Какая страна ЕС первой отменяет масочный режим

Обязательное ношение масок в общественных местах планируют отменить до конца июня

сегодня, 10:00
Автор:

Данило Матюха

соціальні мережі продовжують невпинно втрачати трафік і морально застарівають в очах молодого покоління інтернет-користувачів західноєвропейські та американські юзери вже давно змінили закостенілий facebook на більш гнучкі та привітні до нової аудиторії twitter чи snapchat які поки не особливо прижилися в україні монополісти що ніколи не мали сильних конкурентів на ринку social media поступово програють боротьбу молодим та амбітним проєктам спрямованим на швидкий обмін інформацією та максимальну анонімність у мережінаприклад нове дітище творця російської соцмережі вконтакті павла дурова telegram вже давно перетворилося зі звичайного месенджера на де-факто соцмережу нового формату з кожним роком проєкт поповнюється мільйонами нових користувачів стаючи амбітним гравцем у царині соціальних медійне залишаються осторонь і політичні експерти для яких telegram став ковтком свіжого повітря у задушливій кімнатці цензури на facebook про це вони поділилися з читачами порталу коментарі в ексклюзивному інтервюхоча я й дуже старорежимна людина проте вже створив свій канал у telegram до цього я не розумів такого формату але зараз нічогенько йде один із головних плюсів відсутність блокувань нещодавно я отримав дуже дивний бан на facebook за пост про затори в києві я поважаю посполите право господаря цієї соцмережі банити кого завгодно але завівши свій канал у месенджері я зрозумів що це чудова альтернатива зазначив політичний експерт михайло чаплигасвоєю чергою політичний аналітик олексій голобуцький запевнив що у блогерській справі не дуже коректно порівнювати facebook і telegram адже між ними відчувається суттєва відмінність контенту коли facebook це твоя політична діяльність то telegram це інсайди які тобі зливають ось тоді ми можемо їх порівнювати я використовую

Какая страна ЕС первой отменяет масочный режим

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Источник: https://elpais.com/sociedad/2021-06-18/sanchez-anuncia-que-las-mascarillas-dejaran-de-ser-obligatorias-el-26-de-junio-al-aire-libre.html
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