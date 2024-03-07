Какая страна ЕС покупает больше украинской пшеницы после эмбарго соседей

Польша, Венгрия и другие соседи Украины приняли решение о запрете продажи украинского зерна в своих странах. Однако эти страны разрешили транзит украинского зерна через свою территорию. Таким образом, Украина начала активно продавать зерно другим странам Европейского Союза.



Испания покупает больше всего украинского зерна среди стран ЕС. Фото из открытых источников

CIRCABC на основе данных Евростата опубликовал статистику по продаже украинского зерна в страны Европейского Союза. После запрета импорта соседей Украины на зерно, больше всего украинской пшеницы и кукурузы покупает Испания.

До и в начале российского вторжения, Украина почти не продавала зерно в страны ЕС. Однако с июля 2022 года украинское зерно начало попадать на рынок ЕС, что впоследствии вызвало протесты фермеров в ряде соседних стран, которые запретили импорт украинского зерна. Однако Украина и дальше смогла продавать зерно в ЕС.

Импорт украинской пшеницы в страны ЕС. Данные Евростата

После запрета на импорт украинского зерна от соседних стран, в период с июля по декабрь крупнейшим покупателем украинской пшеницы стала Испания – 73% всего импорта зерна в страны ЕС. На втором месте Италия – 8%, а третье по Греции – 7%.





Импорт украинской кукурузы в страны ЕС. Данные Евростата



Также Испания лидирует в импорте украинской кукурузы за период с июля по декабрь 2023 — 36% от общих продаж украинской кукурудзы в ЕС. На втором месте Нидерланды – 15%, третья Италия – 15%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько украинцев стали гражданами стран ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Польше опровергли заявления польских фермеров по поводу украинского зерна.