Какая страна может опередить Украину и стать новым членом ЕС
НОВОСТИ

Какая страна может опередить Украину и стать новым членом ЕС

Геополитические изменения и экономические риски подталкивают островное государство пересмотреть отношения с Европой – голосование может открыть путь к переговорам о вступлении

6 марта 2026, 16:16
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Исландия готовится к важному политическому решению, которое может изменить ее место на геополитической карте Европы. В августе в стране планируется провести референдум по возобновлению переговоров о вступлении в Европейский Союз. Как сообщает Bloomberg, голосование назначено на 29 августа.

Какая страна может опередить Украину и стать новым членом ЕС

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Граждане будут решать, следует ли возобновлять переговорный процесс с ЕС, который был остановлен почти десять лет назад. Об этом заявила министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир во время пресс-конференции 6 марта.

По словам главы МИД, правительство считает необходимым ускорить процесс принятия решения. На фоне перемен в мировой политике Исландия стремится укрепить отношения с европейскими партнерами. Среди факторов, оказавших влияние на такую позицию, называют новые торговые барьеры, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, что сделало Вашингтон менее предполагаемым экономическим партнером.

Нынешнее правительство, сформированное проевропейскими социал-демократами, ранее обещало провести подобный референдум не позднее 2027 года, однако политическая ситуация заставила ускорить этот шаг.

Согласно опросам последних лет, поддержка вступления Исландии в Евросоюз остается умеренной – около 40% граждан поддерживают такую идею, хотя отдельные исследования показывают почти равное разделение мнений в обществе.

Переговоры о членстве страны в ЕС начались еще в 2009 году после масштабного банковского кризиса, однако в 2015 году они были приостановлены. Если большинство исландцев поддержит возобновление диалога, после завершения переговоров планируют провести еще один референдум – уже по поводу непосредственного вступления в Евросоюз.

Исландия и без того имеет доступ к внутреннему рынку ЕС в рамках Европейской экономической зоны, как и Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Однако полноценное членство открыло бы стране доступ к широкой сети международных торговых соглашений ЕС.

В то же время вопрос вступления остается спорным. Одной из главных тем дискуссии является контроль над рыболовными водами – стратегической отраслью экономики острова наряду с туризмом и производством алюминия.

Экономическая нестабильность, в частности, колебания инфляции и высокие процентные ставки, также подталкивают часть политиков и граждан рассматривать вступление в ЕС и возможный переход на евро как путь к большей финансовой стабильности.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-06/iceland-to-vote-in-august-on-talks-with-european-union
