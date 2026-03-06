Яка країна може випередити Україну і стати новим членом ЄС

Ісландія готується до важливого політичного рішення, яке може змінити її місце на геополітичній карті Європи. У серпні в країні планують провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу. Як повідомляє Bloomberg, голосування призначене на 29 серпня.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Громадяни вирішуватимуть, чи варто поновлювати переговорний процес з ЄС, який був зупинений майже десять років тому. Про це заявила міністр закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір під час пресконференції 6 березня.

За словами очільниці МЗС, уряд вважає за необхідне прискорити процес ухвалення рішення. На тлі змін у світовій політиці Ісландія прагне зміцнити зв’язки з європейськими партнерами. Серед факторів, які вплинули на таку позицію, називають нові торговельні бар’єри, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа, що зробило Вашингтон менш передбачуваним економічним партнером.

Нинішній уряд, сформований проєвропейськими соціал-демократами, раніше обіцяв провести подібний референдум не пізніше 2027 року, однак політична ситуація змусила прискорити цей крок.

Згідно з опитуваннями останніх років, підтримка вступу Ісландії до Євросоюзу залишається помірною – близько 40% громадян підтримують таку ідею, хоча окремі дослідження показують майже рівний поділ думок у суспільстві.

Переговори про членство країни в ЄС розпочалися ще у 2009 році після масштабної банківської кризи, однак у 2015 році їх фактично призупинили. Якщо більшість ісландців підтримає відновлення діалогу, після завершення переговорів планують провести ще один референдум – уже щодо безпосереднього вступу до Євросоюзу.

Наразі Ісландія й без того має доступ до внутрішнього ринку ЄС у межах Європейської економічної зони, як і Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Однак повноцінне членство відкрило б країні доступ до широкої мережі міжнародних торговельних угод ЄС.

Водночас питання вступу залишається суперечливим. Однією з головних тем дискусії є контроль над рибальськими водами – стратегічною галуззю економіки острова поряд із туризмом та виробництвом алюмінію.

Економічна нестабільність, зокрема коливання інфляції та високі процентні ставки, також підштовхують частину політиків і громадян розглядати вступ до ЄС та можливий перехід на євро як шлях до більшої фінансової стабільності.

