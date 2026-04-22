Каллас анонсировала важное решение для Украины: что должно решиться в ближайшие 24 часа

В Европейском Союзе должны в ближайшие 24 часа окончательно утвердить кредит в размере 90 млрд евро на период 2026-27 годов для Украины. Об этом по итогам заседания Совета ЕС на уровне иностранных дел сообщила высокая представительница Евросоюза Кая Каллас.

В частности, как отметила топ-дипломат ЕС, европейские партнеры должны продолжать предоставлять Украине то, что ей нужно, чтобы она могла самостоятельно держаться, и до тех пор, пока Путину не придет понимание, что война ведет в никуда.

"После венгерских выборов появился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по займам объемом 90 млрд евро в последующие 24 часа", — акцентировала Каллас.

Кроме того, высокая представительница ЕС добавила, что сегодня главы МИД упорно призывали быстро двигаться с принятием 20-го пакета санкций.

Ключевой шаг ожидается 22 апреля на заседании Комитета постоянных представителей ЕС, где страны-члены должны утвердить изменения в многолетний бюджет Евросоюза. Этот этап считается последним техническим барьером перед запуском финансирования.

Показательно, что вопрос внесен в повестку дня без обсуждения – такой формат обычно свидетельствует о том, что все основные договоренности уже достигнуты заранее. Если документ получит одобрение, его окончательно примут по письменной процедуре, после чего решение официально вступит в силу.



