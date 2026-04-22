Каллас анонсувала важливе рішення для України: що має вирішитися у найближчі 24 години

В Європейському Союзі мають у найближчі 24 години остаточно затвердити кредит обсягом 90 млрд євро на період 2026-27 років для України. Про це за підсумками засідання Ради ЄС на рівні закордонних справ повідомила висока представниця Євросоюзу Кая Каллас.

Зокрема, як відзначила топ-дипломат ЕС, європейські партнери мають продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно, аби вона могла самостійно триматися, і до того часу, поки до Путіна не прийде розуміння, що війна веде в нікуди.

"Після угорських виборів з'явився новий імпульс, і я очікую на позитивне рішення щодо позики обсягом 90 млрд євро у наступні 24 години", — акцентувала Каллас.

Крім того, висока представниця ЄС додала, що сьогодні глави МЗС наполегливо закликали швидко рухатися з ухваленням 20-го пакету санкцій.

Європейський Союз впритул підійшов до затвердження масштабної фінансової допомоги Україні – йдеться про кредит на суму 90 мільярдів євро. Як повідомляє Deutsche Welle, у Брюсселі вже запустили фінальний етап юридичного узгодження рішення.

Ключовий крок очікується 22 квітня на засіданні Комітету постійних представників ЄС, де країни-члени мають затвердити зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу. Цей етап вважається останнім технічним бар'єром перед запуском фінансування.

Показово, що питання внесене до порядку денного без обговорення – такий формат зазвичай свідчить про те, що всі основні домовленості вже досягнуто заздалегідь. Якщо документ отримає схвалення, його остаточно ухвалять за письмовою процедурою, після чого рішення офіційно набуде чинності.



