logo_ukra

BTC/USD

78024

ETH/USD

2398.43

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Каллас анонсувала важливе рішення для України: що має вирішитися у найближчі 24 години
commentss НОВИНИ Всі новини

Каллас анонсувала важливе рішення для України: що має вирішитися у найближчі 24 години

Сьогодні має бути затверджене рішення про 90 млрд євро для України

22 квітня 2026, 08:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Європейському Союзі мають у найближчі 24 години остаточно затвердити кредит обсягом 90 млрд євро на період 2026-27 років для України. Про це за підсумками засідання Ради ЄС на рівні закордонних справ повідомила висока представниця Євросоюзу Кая Каллас. 

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, як відзначила топ-дипломат ЕС, європейські партнери мають продовжувати надавати Україні те, що їй потрібно, аби вона могла самостійно триматися, і до того часу, поки до Путіна не прийде розуміння, що війна веде в нікуди. 

"Після угорських виборів з'явився новий імпульс, і я очікую на позитивне рішення щодо позики обсягом 90 млрд євро у наступні 24 години", — акцентувала Каллас.

Крім того, висока представниця ЄС додала, що сьогодні глави МЗС наполегливо закликали швидко рухатися з ухваленням 20-го пакету санкцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз впритул підійшов до затвердження масштабної фінансової допомоги Україні – йдеться про кредит на суму 90 мільярдів євро. Як повідомляє Deutsche Welle, у Брюсселі вже запустили фінальний етап юридичного узгодження рішення.

Ключовий крок очікується 22 квітня на засіданні Комітету постійних представників ЄС, де країни-члени мають затвердити зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу. Цей етап вважається останнім технічним бар'єром перед запуском фінансування. 

Показово, що питання внесене до порядку денного без обговорення – такий формат зазвичай свідчить про те, що всі основні домовленості вже досягнуто заздалегідь. Якщо документ отримає схвалення, його остаточно ухвалять за письмовою процедурою, після чого рішення офіційно набуде чинності.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини