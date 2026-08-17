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Каллас предупредила Москву: на какой шаг готов ЕС, если Путин не остановит войну

В Брюсселе планируется резко расширить санкционный список, а количество российских подсанкционных субъектов может возрасти сразу на треть

17 августа 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Европейский Союз готовит масштабное ужесточение санкций против России. В ближайшие месяцы Брюссель планирует расширить ограничения, причем новый пакет может стать самым большим с начала полномасштабной войны. Об этом заявила глава внешней дипломатии ЕС Кайя Каллас в интервью Die Welt.

Каллас предупредила Москву: на какой шаг готов ЕС, если Путин не остановит войну

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По словам Каллас, уже введенные санкции нанесли России значительные экономические потери. Она утверждает, что ограничения лишили российскую военную машину более 1 трлн евро.

"Санкции ЕС уже дорого обошлись России, лишив российскую военную машину более 1 трлн евро, и к осени я выдвигаю самый масштабный список санкций с начала войны", — заявила Каллас.

Она также раскрыла одно из ключевых ожидаемых последствий нового пакета. По ее словам, сразу после его принятия общее количество находящихся под санкциями Евросоюза российских субъектов увеличится примерно на треть.

Каллас подчеркнула, что санкционное давление должно оставаться постоянным.

"Давление должно продолжать расти с тех пор, пока Москва не прекратит войну", — подчеркнула она.

В то же время представитель ЕС не стала раскрывать конкретные сроки принятия нового пакета или его детальное содержание. Таким образом, пока неизвестно, какие российские компании, физические лица или сектора экономики могут попасть под новые ограничения.

Заявление Каллас фактически свидетельствует о намерении Брюсселя не ослаблять санкционную политику в отношении Москвы, несмотря на длительные дискуссии внутри Европы по поводу эффективности и дальнейшего усиления ограничений.

Ожидаемый пакет станет важным тестом для ЕС: Брюсселю придется не только согласовать новые ограничения между всеми государствами-членами, но и обеспечить их практическое исполнение.

В случае реализации заявленных планов осенью санкционное давление на Россию может перейти на новый уровень, а количество лиц и организаций, подвергающихся ограничениям, существенно возрастет.

Также издание "Комментарии" сообщало — Вашингтон снял санкционный прицел из Москвы: в Сенате требуют срочных ответов от Трампа.




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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus6a8167c959f580e47e9141d0/kaja-kallas-dann-wird-sich-die-zahl-der-sanktionierten-personen-und-unternehmen-um-ein-drittel-erhoehen.html
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