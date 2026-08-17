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Каллас попередила Москву: на який крок готовий ЄС, якщо Путін не зупинить війну

У Брюсселі планують різко розширити санкційний список, а кількість російських підсанкційних суб'єктів може зрости одразу на третину

17 серпня 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

Європейський Союз готує масштабне посилення санкцій проти Росії. Найближчими місяцями Брюссель планує розширити обмеження, причому новий пакет може стати найбільшим із початку повномасштабної війни. Про це заявила глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас в інтерв'ю Die Welt.

Каллас попередила Москву: на який крок готовий ЄС, якщо Путін не зупинить війну

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, уже запроваджені санкції завдали Росії значних економічних втрат. Вона стверджує, що обмеження позбавили російську військову машину понад 1 трлн євро.

"Санкції ЄС вже дорого обійшлися Росії, позбавивши російську військову машину понад 1 трлн євро, і на осінь я висуваю наймасштабніший список санкцій з початку війни", — заявила Каллас.

Вона також розкрила один із ключових очікуваних наслідків нового пакета. За її словами, одразу після його ухвалення загальна кількість російських суб'єктів, які перебувають під санкціями Євросоюзу, збільшиться приблизно на третину.

Каллас наголосила, що санкційний тиск має залишатися постійним.

"Тиск має продовжувати зростати від того часу, поки Москва не припинить війну", — підкреслила вона.

Водночас представниця ЄС не стала розкривати конкретні строки ухвалення нового пакета або його детальний зміст. Таким чином, поки невідомо, які саме російські компанії, фізичні особи чи сектори економіки можуть потрапити під нові обмеження.

Заява Каллас фактично свідчить про намір Брюсселя не послаблювати санкційну політику щодо Москви, попри тривалі дискусії всередині Європи щодо ефективності та подальшого посилення обмежень.

Очікуваний пакет стане важливим тестом для ЄС: Брюсселю доведеться не лише погодити нові обмеження між усіма державами-членами, а й забезпечити їхнє практичне виконання.

У разі реалізації заявлених планів восени санкційний тиск на Росію може перейти на новий рівень, а кількість осіб та організацій, які зазнають обмежень, суттєво зросте.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Вашингтон зняв санкційний приціл із Москви: у Сенаті вимагають термінових відповідей від Трампа.




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Джерело: https://www.welt.de/politik/ausland/plus6a8167c959f580e47e9141d0/kaja-kallas-dann-wird-sich-die-zahl-der-sanktionierten-personen-und-unternehmen-um-ein-drittel-erhoehen.html
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