Каллас раскрыла цель российского удара у польской границы

Удар России по железнодорожному составу на станции вблизи польской границы был направлен не только против украинской инфраструктуры. По мнению высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Москва таким образом пыталась послать сигнал западным государствам.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Каллас заявила, что целью атаки могло быть запугивание стран Запада, которые продолжают поддерживать Украину и демонстрировать свою солидарность поездками в страну.

"На мой взгляд, это очевидная попытка запугать западные страны, чтобы они не поддерживали Украину и не ездили туда демонстрировать свою поддержку", — сказала она.

По словам представительницы ЕС, произошедшее следует рассматривать именно как сигнал западному миру. Москва, как считает Каллас, рассчитывает добиться изменения поведения европейских государств не только военными ударами непосредственно по Украине, но и созданием ощущения, что дальнейшая помощь Киеву становится слишком рискованной.

При этом Каллас подчеркнула: возможности и намерения России значительно шире одной конкретной атаки. По ее словам, Запад не должен позволить Москве добиться поставленной цели через давление и запугивание.

"Мы должны остаться непоколебимыми в этом вопросе", — заявила она.

Особую остроту ситуации придает близость места удара к польской границе. Любые атаки в западных регионах Украины неизбежно повышают внимание соседних государств НАТО, поскольку последствия войны оказываются все ближе к территории альянса.

Заявление Каллас фактически переводит произошедшее из категории очередного удара по украинской транспортной инфраструктуре в более широкий контекст противостояния России и Запада. Если ее оценка верна, Москва пытается воздействовать не только на украинскую логистику, но и непосредственно на политическую волю европейских стран.

В ЕС при этом дают понять: рассчитывать на отказ от поддержки Киева под давлением угроз Запад не намерен. По крайней мере, именно такой сигнал Каллас предлагает продемонстрировать Москве.

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