Каллас раскрыла цель российского удара у польской границы

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Кравцев Сергей
Удар России по железнодорожному составу на станции вблизи польской границы был направлен не только против украинской инфраструктуры. По мнению высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Москва таким образом пыталась послать сигнал западным государствам.
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Каллас заявила, что целью атаки могло быть запугивание стран Запада, которые продолжают поддерживать Украину и демонстрировать свою солидарность поездками в страну.
По словам представительницы ЕС, произошедшее следует рассматривать именно как сигнал западному миру. Москва, как считает Каллас, рассчитывает добиться изменения поведения европейских государств не только военными ударами непосредственно по Украине, но и созданием ощущения, что дальнейшая помощь Киеву становится слишком рискованной.
При этом Каллас подчеркнула: возможности и намерения России значительно шире одной конкретной атаки. По ее словам, Запад не должен позволить Москве добиться поставленной цели через давление и запугивание.
Особую остроту ситуации придает близость места удара к польской границе. Любые атаки в западных регионах Украины неизбежно повышают внимание соседних государств НАТО, поскольку последствия войны оказываются все ближе к территории альянса.
Заявление Каллас фактически переводит произошедшее из категории очередного удара по украинской транспортной инфраструктуре в более широкий контекст противостояния России и Запада. Если ее оценка верна, Москва пытается воздействовать не только на украинскую логистику, но и непосредственно на политическую волю европейских стран.
В ЕС при этом дают понять: рассчитывать на отказ от поддержки Киева под давлением угроз Запад не намерен. По крайней мере, именно такой сигнал Каллас предлагает продемонстрировать Москве.
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