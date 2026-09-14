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Польша готовится к реальному вторжению РФ: Туск принял срочное решение

После российских ударов по объектам вблизи польской границы премьер заявил о необходимости готовиться к возможной эскалации и новым атакам с применением дронов

14 сентября 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел экстренное совещание с представителями правительства, армии и спецслужб после российских ударов по западным районам Украины. Особое внимание Варшавы привлекла атака в районе станции Ягодин, расположенной неподалеку от польской границы.

Польша готовится к реальному вторжению РФ: Туск принял срочное решение

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Совещание прошло 13 сентября в Правительственном центре безопасности. В нем участвовали представители Министерства внутренних дел, Министерства национальной обороны и силовых структур Польши.

Туск заявил, что ситуация требует перехода к работе в усиленном режиме. По его словам, Варшава ожидает в ближайшие недели и месяцы высокой активности со стороны России и не исключает, что последствия эскалации могут затронуть польскую территорию.

Отдельно польский премьер предупредил о применении Россией новых типов беспилотников. Он сообщил о реактивных дронах, которые, по его словам, отличаются увеличенной дальностью и точностью. Туск отметил, что даже Украина, имеющая значительный опыт отражения воздушных атак, не способна гарантированно перехватывать все беспилотники.

В Варшаве также обеспокоены возможными попытками нарушить работу критической инфраструктуры – от железнодорожного сообщения до различных объектов внутри страны.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что во время атаки на запад Украины было зафиксировано 13 попаданий. Среди пораженных объектов оказались автозаправочная станция и пассажирский поезд на станции Ягодин. Один из беспилотников попал в локомотив состава, следовавшего из Киева в Варшаву.

На фоне ударов польские военные фиксировали активность авиации и объявляли предупреждение для жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Президент Польши Кароль Навроцкий также получил оперативные доклады. В польском командовании заявили, что угроза была "реальной и близкой", поскольку удары происходили всего в нескольких километрах или десятках километров от границы страны.

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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-donald-tusk-ostrzega-przed-rosyjskimi-atakami-nie-mozemy-wyk,nIdn,1017510
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