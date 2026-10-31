Канада и ЕС запускают "Альянс за будущее": чем это поможет Украине

Канада и Европейский Союз объявили о создании нового партнерства под названием "Альянс за будущее". Его главная задача – укрепить экономические связи, развивать современные технологии и совместно противостоять международным вызовам. Одним из важных решений стало участие Оттавы в финансовой поддержке Украины.

Канада и ЕС. Фото: из открытых источников

О создании объединения 30 октября сообщили премьер-министр Канады Марк Карни и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявление прозвучало в Монреале во время двухдневного саммита, посвященного развитию отношений между Канадой и 27 государствами ЕС. Об этом пишет The Guardian.

По словам Карни, мир столкнулся с серьезными потрясениями, среди которых климатические изменения, ослабление демократических институтов и использование торговли как инструмента политического давления. Новое партнерство должно объединить государства, готовые совместно реагировать на подобные угрозы.

Особое значение для Украины имеет решение Канады присоединиться к кредитной программе ЕС объемом 90 млрд евро. Эти средства призваны обеспечить Киеву финансовую поддержку в условиях продолжающейся войны.

Однако сотрудничество не ограничится вопросами безопасности. Стороны намерены расширять торговлю, упрощать поездки, развивать образовательные программы и укреплять цепочки поставок.

Отдельным направлением станет технологическое взаимодействие. Канада получит доступ к европейской сети суперкомпьютеров, что позволит ее специалистам использовать вычислительные мощности ЕС для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта.

Лидеры также обсудили рост стоимости жизни. Фон дер Ляйен предупредила, что торговые конфликты и зависимость от поставок энергии, полупроводников и критически важных минералов напрямую отражаются на расходах населения.

Карни рассчитывает, что новый альянс поможет снизить уязвимость экономик перед внешним давлением. Таким образом, Оттава и Брюссель намерены превратить политическое партнерство в долгосрочный экономический и технологический проект.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина будет спасена: какой важное решение готовит ЕС в 2027 году.