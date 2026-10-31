Украина будет спасена: какой важное решение готовит ЕС в 2027 году

Европейский Союз готовит механизм предоставления Украине оставшихся 45 млрд евро из масштабного кредитного пакета на общую сумму 90 млрд евро. Ожидается, что средства поступят до конца 2027 года, обеспечив Киеву финансовую поддержку в условиях продолжающейся российской агрессии. Об этом сообщает Reuters.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Программа предусматривает выделение половины общей суммы уже в 2026 году. Таким образом, европейские партнеры намерены обеспечить Украине долгосрочную финансовую предсказуемость и снизить риски перебоев с финансированием государственных расходов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что предложенный механизм позволит поддерживать функционирование основных государственных служб Украины. Речь идет о финансовой устойчивости страны в условиях войны, когда значительная часть ресурсов направляется на оборону и преодоление последствий российских атак.

Еврокомиссия также положительно оценила представленную Украиной стратегию использования финансовой помощи. Согласно предусмотренному распределению средств на следующий год, 13,3 млрд евро планируется направить непосредственно на поддержку государственного бюджета.

Еще более значительная сумма – 31,7 млрд евро – предназначена для финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса. Это позволит поддерживать производство вооружений, развивать оборонные предприятия и укреплять возможности страны противостоять российским войскам.

Фактически европейский кредит должен стать одним из ключевых инструментов финансовой устойчивости Украины на ближайшие два года. При этом особое значение имеет не только объем помощи, но и возможность заранее планировать расходы.

Оставшиеся 45 млрд евро станут важной частью этой стратегии. Их выделение позволит Киеву рассчитывать на продолжение европейской поддержки до конца 2027 года, когда потребность в финансировании государственных и оборонных нужд останется критически высокой.

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