Канада та ЄС запускають "Альянс за майбутнє": чим це допоможе Україні

Канада та Європейський Союз оголосили про створення нового партнерства під назвою "Альянс за майбутнє". Його головне завдання – зміцнити економічні зв'язки, розвивати сучасні технології та спільно протистояти міжнародним викликам. Одним із важливих рішень стала участь Оттави у фінансовій підтримці України.

Канада та ЄС. Фото: з відкритих джерел

Про створення об'єднання 30 жовтня повідомили прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Заява прозвучала у Монреалі під час дводенного саміту, присвяченого розвитку відносин між Канадою та 27 державами ЄС. Про це пише The Guardian.

За словами Карні, світ зіткнувся із серйозними потрясіннями, серед яких кліматичні зміни, ослаблення демократичних інститутів та використання торгівлі як інструменту політичного тиску. Нове партнерство має об'єднати держави, які готові спільно реагувати на подібні загрози.

Особливе значення для України має рішення Канади приєднатися до кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд. євро. Ці кошти покликані забезпечити Києву фінансову підтримку в умовах війни, що триває.

Однак співпраця не обмежиться безпековими питаннями. Сторони мають намір розширювати торгівлю, спрощувати поїздки, розвивати освітні програми та зміцнювати ланцюжки поставок.

Окремим напрямком стане технологічна взаємодія. Канада отримає доступ до європейської мережі суперкомп'ютерів, що дозволить її спеціалістам використовувати обчислювальні потужності ЄС для розробки та навчання моделей штучного інтелекту.

Лідери також обговорили зростання вартості життя. Фон дер Ляйєн попередила, що торговельні конфлікти та залежність від постачання енергії, напівпровідників і критично важливих мінералів безпосередньо позначаються на витратах населення.

Карні розраховує, що новий альянс допоможе знизити вразливість економік перед зовнішнім тиском. Таким чином, Оттава та Брюссель мають намір перетворити політичне партнерство на довгостроковий економічний та технологічний проект.

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