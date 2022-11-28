«Картины, спасенные от бомб»: в музее Мадрида пройдет выставка украинского искусства

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Vitalii Rozkariaka
В мадридском
музее Тиссена вскоре откроется выставка украинского искусства, в которой примет
участие порядка 70-ти модернистских картин отечественных художников, уцелевших
во время бомбардировок Киева. Посмотреть на украинский модерн во всей красе
можно будет, начиная с завтрашнего дня, 29 ноября. Лицезреть на произведения
искусства 1900-х годов посетители музея смогут в течении 5 месяцев, вплоть до
апреля 2023 года.
Картина из Украины, из открытых источников
Выставку,
получившую название "В глазах бури. Модернизм в Украине, 1900-1930" могли ведь
никогда и не увидеть ценители искусства Мадрида. Судьба 70-ти картин однажды
оказалась в зоне огромного риска, все они могли быть уничтожены на несколько
мгновений, если бы не отвага украинского коллекционера Константина Акиньша.
В то время, как иранские беспилотники бомбили украинскую столицу в надежде оставить всех жителей без отопления и света, Акиньша думал, как спасти наследие отечественных художников. За несколько дней коллекционеру удалось забрать из разных киевских музеев и галерей порядка 70-ти картин.
Следующий шаг
куратора акции по спасению работ величайших украинских худржников, заключался в
их транспортировке за границу. В этом Акиньшину помогли его связи в Мадриде и
дипломатических кругах, в частности, пишет издание The New York Times, мужчина
был лично знаком с дочерью основателя музея Тиссена – Борнемисой. Именно эта
связь и сыграла ключевую роль в судьбе модернистского прошлого Украины.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше была сорвана встреча с известной украинской
писательницей Оксаной Забужко. Женщина подверглась нападкам со стороны местных
националистов в Кракове, из-за чего ей пришлось покинуть здание через черный
выход.
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