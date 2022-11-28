«Картины, спасенные от бомб»: в музее Мадрида пройдет выставка украинского искусства

В мадридском музее Тиссена вскоре откроется выставка украинского искусства, в которой примет участие порядка 70-ти модернистских картин отечественных художников, уцелевших во время бомбардировок Киева. Посмотреть на украинский модерн во всей красе можно будет, начиная с завтрашнего дня, 29 ноября. Лицезреть на произведения искусства 1900-х годов посетители музея смогут в течении 5 месяцев, вплоть до апреля 2023 года.

Картина из Украины, из открытых источников

Выставку, получившую название "В глазах бури. Модернизм в Украине, 1900-1930" могли ведь никогда и не увидеть ценители искусства Мадрида. Судьба 70-ти картин однажды оказалась в зоне огромного риска, все они могли быть уничтожены на несколько мгновений, если бы не отвага украинского коллекционера Константина Акиньша.

В то время, как иранские беспилотники бомбили украинскую столицу в надежде оставить всех жителей без отопления и света, Акиньша думал, как спасти наследие отечественных художников. За несколько дней коллекционеру удалось забрать из разных киевских музеев и галерей порядка 70-ти картин.

Следующий шаг куратора акции по спасению работ величайших украинских худржников, заключался в их транспортировке за границу. В этом Акиньшину помогли его связи в Мадриде и дипломатических кругах, в частности, пишет издание The New York Times, мужчина был лично знаком с дочерью основателя музея Тиссена – Борнемисой. Именно эта связь и сыграла ключевую роль в судьбе модернистского прошлого Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше была сорвана встреча с известной украинской писательницей Оксаной Забужко. Женщина подверглась нападкам со стороны местных националистов в Кракове, из-за чего ей пришлось покинуть здание через черный выход.

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