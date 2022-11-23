Встреча в Кракове сорвана: украинская писательница подверглась нападкам со стороны польских националистов

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Vitalii Rozkariaka
В Кракове была
запланирована встреча с живой легендой украинской литературы и публицистики,
переводимой во всем мире – Оксаной Забужкой. Мероприятие должно было состояться
в Международном культурном центре, в рамках которого всем присутствующим должны
были сообщить о том, что власти Кракова наградили Забужко премией Станислава
Винченца. Судя по всему, встрече не было суждено состояться, ведь практически в
самом ее начале несколько гостей в балаклавах начали выкрикивать антиукраинские
лозунги, унижать и обзывать писательницу.
Оксана Забужко, из открытых источников
"И, если кто-то
до сих пор не верил, что в Польше процветает фашизм, теперь может в этом
убедиться на примере ситуации, случившейся в Кракове", — говориться в материале
издания Wyborcza.
После проявлений "польского
фашизма" в зале, где должна была состояться встреча с публицисткой,
организаторы в срочном порядке вывели Забужко из помещения через черный выход,
чтобы избежать более серьезных провокаций со стороны группы националистов.
"Нацизм и фашизм,
к сожалению, в Польше процветает, однако он имеет такой себе вид бездельника,
который лишь отбирает наши налоги", — сказано в статье.
Помимо этого,
польское издание отметило, что роль национализму в Польше отведена особая, ведь
не так давно даже сам президент Анджей Дуда поддерживал несколько фашистских
шествий в Варшаве. Во Вроцлаве, например, тоже относительно недавно одним из
оппозиционеров был организован митинг под лозунгом "Остановим украинизацию
Польши".
Напомним, ранее наше
издание сообщало, что украинские переселенцы в Польше отказываться выселяться с
познанской гостиницы "Икар", в которой они бесплатно жили с начала российского
вторжения в Украину.
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