Встреча в Кракове сорвана: украинская писательница подверглась нападкам со стороны польских националистов

В Кракове была запланирована встреча с живой легендой украинской литературы и публицистики, переводимой во всем мире – Оксаной Забужкой. Мероприятие должно было состояться в Международном культурном центре, в рамках которого всем присутствующим должны были сообщить о том, что власти Кракова наградили Забужко премией Станислава Винченца. Судя по всему, встрече не было суждено состояться, ведь практически в самом ее начале несколько гостей в балаклавах начали выкрикивать антиукраинские лозунги, унижать и обзывать писательницу.

Оксана Забужко, из открытых источников

"И, если кто-то до сих пор не верил, что в Польше процветает фашизм, теперь может в этом убедиться на примере ситуации, случившейся в Кракове", — говориться в материале издания Wyborcza.

После проявлений "польского фашизма" в зале, где должна была состояться встреча с публицисткой, организаторы в срочном порядке вывели Забужко из помещения через черный выход, чтобы избежать более серьезных провокаций со стороны группы националистов.

"Нацизм и фашизм, к сожалению, в Польше процветает, однако он имеет такой себе вид бездельника, который лишь отбирает наши налоги", — сказано в статье.

Помимо этого, польское издание отметило, что роль национализму в Польше отведена особая, ведь не так давно даже сам президент Анджей Дуда поддерживал несколько фашистских шествий в Варшаве. Во Вроцлаве, например, тоже относительно недавно одним из оппозиционеров был организован митинг под лозунгом "Остановим украинизацию Польши".

Напомним, ранее наше издание сообщало, что украинские переселенцы в Польше отказываться выселяться с познанской гостиницы "Икар", в которой они бесплатно жили с начала российского вторжения в Украину.

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