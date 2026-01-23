logo

«Каждый получит по достоинству»: Орбан сделал резкое заявление об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

«Каждый получит по достоинству»: Орбан сделал резкое заявление об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал новые заявления Владимира Зеленского

23 января 2026, 00:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на комментарий президента Украины Владимира Зеленского, в котором прозвучала фраза о "затыльнике для Виктора".

«Каждый получит по достоинству»: Орбан сделал резкое заявление об Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан воспринял это как личное оскорбление. Об этом он написал в соцсети X.

В своем сообщении глава венгерского правительства обвинил Зеленского в том, что тот, по его мнению, "не способен или не стремится" завершить войну, а также назвал высказывания украинского президента "сознательно подобранными оскорбительными формулировками".

В то же время Орбан вновь подтвердил позицию Будапешта по поводу отказа от предоставления Украине военной помощи, подчеркнув, что Венгрия не будет менять этот курс.

Вместе с тем, он заявил, что гуманитарная поддержка для украинцев сохранится. По словам премьера, Венгрия и дальше будет поставлять электроэнергию и горючее, а также продолжит помогать украинским беженцам.

"Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам", — добавил Орбан.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запуске "национальной петиции", целью которой станет получение поддержки граждан для его политики отказа от финансирования Украины за счет средств ЕС.

В контексте предстоящих выборов в апреле Орбан очертил их как выбор между войной и миром, позиционируя свое правительство единой защитой от конфликтных и экономических рисков, а Украину как государство, якобы не заслуживающее международной помощи. По его оценке, Киев нуждается около 800 млрд евро поддержки в течение десяти лет. Орбан отметил, что ЕС планирует обеспечить эти средства двумя способами: сначала "выжимая" ресурсы из стран-членов, а затем привлекая кредиты. В то же время он подчеркнул, что не позволит Брюсселю "обворовывать" Венгрию.



Источник: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2014365856529055847
