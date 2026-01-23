«Кожен отримає по заслугах»: Орбан зробив різку заяву про Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на коментар президента України Володимира Зеленського, в якому пролунала фраза про "потиличник для Віктора".

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Орбан сприйняв це як особисту образу. Про це він написав у соцмережі X.

У своєму дописі глава угорського уряду звинуватив Зеленського в тому, що той, на його думку, "не здатний або не прагне" завершити війну, а також назвав висловлювання українського президента "свідомо підібраними образливими формулюваннями".

Водночас Орбан знову підтвердив позицію Будапешта щодо відмови від надання Україні військової допомоги, підкресливши, що Угорщина не змінюватиме цього курсу.

Разом із тим він заявив, що гуманітарна підтримка для українців збережеться. За словами прем’єра, Угорщина й надалі постачатиме електроенергію та пальне, а також продовжить допомагати українським біженцям.

"Решту вирішить саме життя, і кожен отримає по заслугах", — додав Орбан.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запуск "національної петиції", метою якої стане отримання підтримки громадян для його політики відмови від фінансування України за рахунок коштів ЄС.

У контексті майбутніх виборів у квітні Орбан окреслив їх як вибір між війною та миром, позиціонуючи свій уряд єдиним захистом від конфліктних та економічних ризиків, а Україну — як державу, що нібито не заслуговує міжнародної допомоги. За його оцінкою, Київ потребує близько 800 млрд євро підтримки протягом десяти років. Орбан зазначив, що ЄС планує забезпечити ці кошти двома способами: спершу "вичавлюючи" ресурси з країн-членів, а потім залучаючи кредити. Водночас він наголосив, що не дозволить Брюсселю "обкрадати" Угорщину.