Глава Правительственного офиса по координации европейской интеграции Александр Ильков заявил, что Украина ожидает реакции Евросоюза относительно осуществленных реформ и призывает начать неофициальный переговорный процесс, несмотря на вето венгерского премьера Виктора Орбана. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Илькова в выступлении на Accession Exchange Forum в Киеве.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Ильков акцентировал, что Украина продолжает техническую подготовку к переговорам, несмотря на то, что Венгрия блокирует юридическое решение об их начале.

"До конца года Украина будет абсолютно готова к открытию всех шести кластеров", – заверил глава Правительственного офиса.

При этом он напомнил, что работа по кластерам 1, 2 и 6 уже завершена.

"Мы приближаемся к моменту, где предсказуемость наших партнеров – абсолютно необходима. Мы не просим об уступках. Наш запрос – предсказуемость. Нам нужна дорожная карта, где определенный достигнутый прогресс приводит к определенным решениям", – пояснил он.

Александр Ильков отметил, что правительство настроено продолжать движение к вступлению, несмотря на имеющуюся преграду, которой является венгерское вето. Для этого он предлагает ввести новый элемент вступительного процесса, который будет сближать Украину и ЕС еще до официального открытия переговоров – формат неофициальных консультаций, в которых Украина и ЕС могут продвигаться по пути переговоров.

"Мы понимаем, что консультации остаются неформальными и не могут заменить переговорные процедуры", – подчеркнул Александр Ильков.

Читайте также на портале "Комментарии" — в 2022 году балконы по всей Европе украшали украинские флаги. Потоки гуманитарной помощи шли на восток. Незнакомцы открывали двери своим домам для беженцев. Европейцы заявляли, что готовы любым путем поддерживать украинцев и обещали скоро членство Украины в ЕС. Но теперь ситуация кардинально изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".



