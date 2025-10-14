О скором членстве в ЕС уже речь не идет: что происходит на Западе с поддержкой Украины

В 2022 году балконы по всей Европе украшали украинские флаги. Потоки гуманитарной помощи шли на восток. Незнакомцы открывали двери своим домам для беженцев. Европейцы заявляли, что готовы любым путем поддерживать украинцев и обещали скоро членство Украины в ЕС. Но теперь ситуация кардинально изменилась. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, спустя месяц после начала полномасштабного вторжения президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы передать первый ответ ЕС.

"Украина принадлежит к европейской семье. Отсюда начинается ваш путь в Европейский Союз… Мы ускорим этот процесс, насколько сможем", — заявила глава Еврокомиссии, вручая Зеленскому анкету для членства в блоке.

Авторы публикации отмечают, что хоть политическая поддержка всё ещё существует, общественный энтузиазм уже ослаб. Еще в апреле фон дер Ляйен говорила, что Украина может присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Однако по мере того, как процесс вступления буксует, украинцы с тревогой наблюдают, как общественное настроение в некоторых странах Европы охлаждается, делая первоначальный импульс труднее поддерживать.

"Politico" отмечает, соседняя Польша – один из самых ярых политических сторонников Украины – стала самым ярким примером.

Согласно опросу, проведённому в начале лета, лишь 35 процентов поляков поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как в 2022 году их было 85 процентов. Более половины населения считает, что война должна закончиться даже ценой уступки территорий России.

Большинство поляков также полагают, что масштабы помощи украинским беженцам уже зашли слишком далеко, согласно исследованию начала года. И это несмотря на то, что данные показывают: беженцы позитивно влияют на экономику Польши, заполняя дефицит рабочей силы и стимулируя рост. Такая же картина наблюдается и в других странах Европы.

