Киев станет центром празднования Дня Европы в этом году: во Франции раскрыли детали

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Кравцев Сергей
9 мая в Киеве соберутся министры иностранных дел ЕС, чтобы отпраздновать День Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Жан-Ноэль Барро. Фото из открытых источников
Также глава МИД Франции отметил, что 9 мая имеет сакральное значение для путинского режима. Впрочем, европейские дипломаты в этот день соберутся в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили, что более 20 мировых лидеров намерены посетить парад в Москве на 9 мая. Сейчас свое участие в мероприятиях в России подтвердили 13 мировых лидеров. Это самое большое количество иностранных лидеров, которые приедут на парад в Москву за последние 5 лет.
К 2014 году в Москву на 9 мая приезжали в среднем около 50 мировых лидеров. Однако после начала войны России против Украины эта цифра снизилась до 30-ти. Еще одно резкое сокращение визитов в Москву наблюдалось после полномасштабного вторжения РФ.
В 2022 году Путин был один на параде на Красной площади. Однако уже в 2023 году к нему приехало 7 мировых лидеров, а спустя еще год цифра "друзей Путина" выросла до 10. в 2025 году 13 иностранных лидеров подтвердили свое участие в параде в Москве.
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