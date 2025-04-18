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Киев станет центром празднования Дня Европы в этом году: во Франции раскрыли детали

Глава МИД Франции подтвердил, что 9 мая министры иностранных дел ЕС соберутся в Киеве

сегодня, 09:20
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Кравцев Сергей

9 мая в Киеве соберутся министры иностранных дел ЕС, чтобы отпраздновать День Европы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Киев станет центром празднования Дня Европы в этом году: во Франции раскрыли детали

Жан-Ноэль Барро. Фото из открытых источников

"Министры иностранных дел европейских стран намерены встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду", — сказал Барро.

Также глава МИД Франции отметил, что 9 мая имеет сакральное значение для путинского режима. Впрочем, европейские дипломаты в этот день соберутся в Киеве, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

"В этот день Путин планирует большое торжество в Москве – это для них день победы. Для нас же это будет момент солидарности с Украиной", — отметил топ-дипломат Франции.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вучич получил жесткое предупреждение ЕС: поедет ли теперь в Москву на 9 мая.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили, что более 20 мировых лидеров намерены посетить парад в Москве на 9 мая. Сейчас свое участие в мероприятиях в России подтвердили 13 мировых лидеров. Это самое большое количество иностранных лидеров, которые приедут на парад в Москву за последние 5 лет.

К 2014 году в Москву на 9 мая приезжали в среднем около 50 мировых лидеров. Однако после начала войны России против Украины эта цифра снизилась до 30-ти. Еще одно резкое сокращение визитов в Москву наблюдалось после полномасштабного вторжения РФ.

В 2022 году Путин был один на параде на Красной площади. Однако уже в 2023 году к нему приехало 7 мировых лидеров, а спустя еще год цифра "друзей Путина" выросла до 10. в 2025 году 13 иностранных лидеров подтвердили свое участие в параде в Москве.




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Источник: https://www.tf1info.fr/international/en-direct-guerre-ukraine-russie-le-moratoire-sur-les-frappes-energetiques-doit-bientot-prendre-fin-le-kremlin-refuse-de-dire-quand-zelensky-poutine-trump-les-informations-du-jeudi-17-avril-2025-2365612.html
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