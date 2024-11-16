Китай перешел очередную красную линию в помощи РФ: ЕС готов жестко отреагировать

Европейский Союз обсуждает возможные санкции против Китая из-за новых появившихся фактов того, что Пекин впервые поставил России оружие для использования в полномасштабной войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

Ссылаясь сразу на три источника F.A.Z отмечает, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал государства-члены о выводах разведки относительно поставок оружия из России в Китай.

Высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге для журналистов в пятницу сообщил, что доказательства являются убедительными и подтверждают "предоставление летального оружия".

Какими именно являются эти доказательства, не говорится. Но еще в сентябре СМИ сообщали о разведданных Запада, которые указывали на тайные поставки оружия в Россию из Китая. А агентство Reuters писало о том, что Россия разработала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

"Теперь мы должны рассмотреть весь инструментарий", – сказал чиновник.

Он добавил, что ЕС может расширить санкционный список для запрета на ведение бизнеса с китайскими компаниями, а также на владение активами и въезд в Евросоюз.

Другой источник F.A.Z. сообщил, что реакция ЕС будет зависеть от того, как Китай отреагирует на представленные ему доказательства.

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