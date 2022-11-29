Китай взбешен. Американский ракетный крейсер вошел в воды Южно-Китайского моря

29 ноября китайская армия прогнала американский ракетный крейсер, вошедший в Южно-Китайское море вблизи островов, принадлежащих Китаю. По словам Пекина, подобные действия военных США являются доказательством милитаризации США в Южно-Китайском море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Си Цзиньпин и Байден. Фото из открытых источников

Военные Китая полагают, что действия американцев угрожают безопасности их страны.

"Действия американских военных серьезно подорвали суверенитет и безопасность Китая", — сказал Тянь Цзюньли, спикер командования Южного театра действий Народно-освободительной армии Китая.

США пока не комментировали заявления китайских военных и инцидент в Южно-Китайском море.

Тянь Цзюньли также обвиняет США в гегемонии в судоходстве и утверждает, что американцы способствуют милитаризации Южно-Китайского моря.

Китайские власти претендуют на большую часть Южно-Китайского моря и имеют территориальные споры с другими государствами региона. Южно-Китайское море имеет богатые залежи природных ресурсов и считается одной из горячих точек региона.

В 2016 году международный суд признал права на часть водоемов по Филиппинам, тогда как Пекин не принял такое решение и до сих пор его не признает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай и США имели тайные переговоры, связанные с Украиной. США обязались не поставлять Украине стратегическое оружие, а Китай сообщил, что будет сдерживать Россию от применения ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о раздражении Си, из-за утечки информации об их переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.





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