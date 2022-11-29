logo

BTC/USD

16388.66

ETH/USD

1208.53

LTC/USD

75.86

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Китай взбешен. Американский ракетный крейсер вошел в воды Южно-Китайского моря
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай взбешен. Американский ракетный крейсер вошел в воды Южно-Китайского моря

Власть Китая разозлил американский корабль, вошедший в китайские территориальные воды.

сегодня, 17:37
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

29 ноября китайская армия прогнала американский ракетный крейсер, вошедший в Южно-Китайское море вблизи островов, принадлежащих Китаю. По словам Пекина, подобные действия военных США являются доказательством милитаризации США в Южно-Китайском море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Китай взбешен. Американский ракетный крейсер вошел в воды Южно-Китайского моря

Си Цзиньпин и Байден. Фото из открытых источников

Военные Китая полагают, что действия американцев угрожают безопасности их страны.

"Действия американских военных серьезно подорвали суверенитет и безопасность Китая", — сказал Тянь Цзюньли, спикер командования Южного театра действий Народно-освободительной армии Китая.

США пока не комментировали заявления китайских военных и инцидент в Южно-Китайском море.

Тянь Цзюньли также обвиняет США в гегемонии в судоходстве и утверждает, что американцы способствуют милитаризации Южно-Китайского моря.

Китайские власти претендуют на большую часть Южно-Китайского моря и имеют территориальные споры с другими государствами региона. Южно-Китайское море имеет богатые залежи природных ресурсов и считается одной из горячих точек региона.

В 2016 году международный суд признал права на часть водоемов по Филиппинам, тогда как Пекин не принял такое решение и до сих пор его не признает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай и США имели тайные переговоры, связанные с Украиной. США обязались не поставлять Украине стратегическое оружие, а Китай сообщил, что будет сдерживать Россию от применения ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали о раздражении Си, из-за утечки информации об их переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!