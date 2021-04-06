Когда Украина сможет стать членом ЕС — прогноз президента Литвы

Стремление украинского политикума и рядовых граждан в Европу показала недавняя история. Революция Достоинства, дальнейшее противостояние с Россией, улучшение международных отношений — все это подтверждает готовность нашего государства стать членом ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Robertas Dačkus

Прогноз относительно реальных сроков получения подобных преференций сделал литовский президент Гитанас Науседа, информирует "Европейская правда".

По мнению чиновника, существует несколько вариантов развития событий. Наиболее реальным иностранный политик видит вступление Украины в Европейский Союз через 18 лет. В худшем случае, считает Науседа, можно рассматривать срок и в три десятилетия.

Одновременно с этим президент Литвы выражает искреннее сожаление о том, что к своему выходу на заслуженный отдых не засвидетельствует такой исторический шаг для Украины. По информации журналистов, до пенсии Гитанасу Науседе осталось 9 лет. Впрочем, это слишком малый срок, по убеждению политика, для получения членства в Евросоюзе.

Также глава литовского государства подчеркивает, что для этого нужно плодотворно работать во всех необходимых направлениях.

В качестве примера политик приводит собственное государство, которое боролось за возможность оказаться в ЕС на протяжении 14 лет. При этом, напоминает Науседа, в украинском обществе пока не наблюдается общей поддержки такого пути, поэтому этот процесс и займет больше времени, чем у Литвы.

Со своей стороны Гитанас Науседа обещает обеспечить партнерскую и дипломатическую поддержку украинскому правительству в стремлении к ЕС.

Помимо прочего, политик добавляет, что через несколько лет Совет Евросоюза будут возглавлять представители бывших постсоветских стран, среди которых будет и Литва (2027 год; Польша — в 2025 году, а Латвия — в 2028 году, — ред.). По мнению Науседа, это может помочь получению Украиной перспективы членства в Европейском Союзе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, в чем видит главную цель членства в НАТО Владимир Зеленский.

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