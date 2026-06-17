Когда Украина станет членом ЕС: в Евросоюзе назвали реальные сроки

У Украины есть реальный шанс стать членом Европейского Союза уже к 2030 году, если сохранит нынешние темпы реформ и продолжит адаптацию законодательства к европейским стандартам. Такую оценку озвучила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, комментируя ход переговорного процесса по поводу будущего членства страны.

Катарина Матернова. Фото из открытых источников

Катарина Матернова в интервью "Укринформу" заявила, что Украина может присоединиться к ЕС через 4 года.

"Я считаю, что 2030 год – это очень жизнеспособный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют много изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. И я думаю, что Украина к этому готова", — сказала Матернова.

По словам Матерновой, достижение консенсуса между всеми странами-членами Евросоюза по поводу открытия переговорных кластеров для Украины было непростым процессом.

"Нам нужно было достичь соответствующего единодушия и консенсуса среди государств-членов. Принятие очень сложного комплекса законов и нормативных актов – это нелегко", – пояснила Матернова.

Матернова отметила, что главным вызовом будет оставаться выполнение необходимых законодательных и институциональных реформ. По ее словам, именно от скорости их внедрения будет зависеть окончательный график евроинтеграции.

Важным шагом на этом пути стало официальное открытие первого переговорного кластера Украины и Молдовы 15 июня. Первый кластер охватывает фундаментальные вопросы, включая верховенство права, демократические институты и эффективность государственного управления. В то же время, открытие первого кластера свидетельствует о том, что Украина переходит от политических деклараций к практической подготовке вступления.

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