Когда Украина станет членом ЕС: в Евросоюзе назвали реальные сроки

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Slava Kot
У Украины есть реальный шанс стать членом Европейского Союза уже к 2030 году, если сохранит нынешние темпы реформ и продолжит адаптацию законодательства к европейским стандартам. Такую оценку озвучила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, комментируя ход переговорного процесса по поводу будущего членства страны.
Катарина Матернова. Фото из открытых источников
Катарина Матернова в интервью "Укринформу" заявила, что Украина может присоединиться к ЕС через 4 года.
По словам Матерновой, достижение консенсуса между всеми странами-членами Евросоюза по поводу открытия переговорных кластеров для Украины было непростым процессом.
Матернова отметила, что главным вызовом будет оставаться выполнение необходимых законодательных и институциональных реформ. По ее словам, именно от скорости их внедрения будет зависеть окончательный график евроинтеграции.
Важным шагом на этом пути стало официальное открытие первого переговорного кластера Украины и Молдовы 15 июня. Первый кластер охватывает фундаментальные вопросы, включая верховенство права, демократические институты и эффективность государственного управления. В то же время, открытие первого кластера свидетельствует о том, что Украина переходит от политических деклараций к практической подготовке вступления.
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