Угорщина пригрозила заблокувати шлях України до ЄС: який ультиматум висунув Будапешт

Угорщина заявила, що подальший рух України на шляху до членства в Європейському Союзі залежатиме від виконання домовленостей щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Відповідну позицію озвучила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

Аніта Орбан. Фото з відкритих джерел

Аніта Орбан заявила, що Київ і Будапешт після кількох тижнів переговорів досягли двосторонньої угоди, яка має гарантувати відновлення прав угорської громади в Україні. Як стверджує угорська сторона, ці домовленості були інтегровані в процес переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Якщо українська держава не виконає цю угоду, то процес вступу в першій групі (першому кластері) розділів автоматично зупиниться", — сказала Орбан.

15 червня ЄС відкриває для України перший переговорний кластер під назвою "Основи". Це один із ключових етапів на шляху до членства у Європейському Союзі. Водночас Будапешт наголошує, що виконання українською стороною взятих на себе зобов’язань є обов’язковою умовою для продовження переговорного процесу.

Напередодні, 12 червня Європейський Союз офіційно підтвердив старт вступних переговорів з Україною. Це стало можливим після того, як Київ виконав низку вимог Брюсселя, включно з останніми умовами, які раніше висувала Угорщина.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чим поступилася Україна для скасування вето Угорщини для відкриття шляху на членство в ЄС.

Також "Коментарі" писали, що Угорщина зняла блокаду мільярдів для України, після того, як Віктор Орбан залишив посаду прем'єра країни.