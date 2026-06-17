Коли Україна стане членом ЄС: у Євросоюзі назвали реальні терміни

Україна має реальний шанс стати членом Європейського Союзу вже до 2030 року, якщо збереже нинішні темпи реформ і продовжить адаптацію законодавства до європейських стандартів. Таку оцінку озвучила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, коментуючи перебіг переговорного процесу щодо майбутнього членства країни.

Катаріна Матернова. Фото з відкритих джерел

Катаріна Матернова в інтерв’ю "Укрінформу" заявила, що Україна може приєднатися до ЄС за 4 роки.

"Я вважаю, що 2030 рік — це дуже життєздатний термін. Звичайно, переговорні кластери вимагатимуть багато змін, але зараз ми говоримо про їхнє відкриття, тобто про офіційні технічні переговори у конкретних сферах. І я думаю, що Україна до цього готова", — сказала Матернова.

За словами Матернової, досягнення консенсусу між усіма країнами-членами Євросоюзу щодо відкриття переговорних кластерів для України було непростим процесом.

"Нам потрібно було досягти відповідної одностайності та консенсусу серед держав-членів. Ухвалення дуже складного комплексу законів та нормативних актів — це нелегко", — пояснила Матернова.

Матернова зазначила, що головним викликом залишатиметься виконання необхідних законодавчих та інституційних реформ. За її словами, саме від швидкості їхнього впровадження залежатиме остаточний графік євроінтеграції.

Важливим кроком на цьому шляху стало офіційне відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови 15 червня. Перший кластер охоплює фундаментальні питання, серед яких верховенство права, демократичні інститути та ефективність державного управління. Водночас відкриття першого кластера свідчить про те, що Україна переходить від політичних декларацій до практичної підготовки вступу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Угорщина пригрозила заблокувати шлях України до ЄС: який ультиматум висунув Будапешт.