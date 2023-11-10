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Когда Украина вступит в ЕС: мнение украинцев

Более 60% украинцев верят во вступление в ЕС менее чем через 10 лет

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Подавляющее большинство наших соотечественников оптимистично настроены относительно сроков вступления Украины в Европейский Союз. Так 60,5% придерживаются мнения, что Украина станет полноценным членом ЕС менее, чем за 10 лет. Но есть и 20,6%, которые считают, что менее, чем через 2 года Украина точно присоединится к ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова по заказу издания "Дзеркало тижня".

Когда Украина вступит в ЕС: мнение украинцев

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Социологи провели анализ тех данных, которые удалось собрать в результате опроса и пришли к выводу, что суммарно 60,5% украинцев считают, что Украине для проведения всех необходимых реформ и выполнения рекомендаций ЕС понадобится менее 10 лет. Следовательно, менее, чем через 10 лет Киев точно будет в ЕС. Из этого количества есть 20,6%, который говорят, что это произойдет за два года – как это декларирует украинская власть.


Еще 19,9% участвовавших в опросе назвали реалистичным вступление Украины в ЕС через 3-4 года, 14,3% — 5-6 лет и 5,7% — через 7-9 лет.

Лишь 3,7% опрошенных украинцев считают, что Украина сможет стать членом Европейского Союза через 10-15 лет, еще 2% думают, что это произойдет через более 15 лет. Есть и 6,1% пессимистов, которые считают, что Украина никогда не присоединится к ЕС, а разговоры о евроинтеграции так и останутся разговорами.

Читайте также на портале "Комментарии" — одной из топ-тем недели является решение Европейской Комиссии (ЕК) рекомендовать начать в декабре переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяет, что четыре рекомендации ЕК не повлияют на политическое решение, которое будет приниматься на саммите в декабре. Какие ожидания от евроинтеграционных перспектив Украины, которые уже обещает блокировать та же Венгрия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://zn.ua/ukr/POLITICS/chomu-ukrajintsi-khochut-do-jes-i-shcho-jikh-najbilshe-ljakaje.html
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