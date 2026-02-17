Конец "русского мира": Латвия готовится принять радикальное решение по русскому языку

В Латвии разгорается новый виток языковой дискуссии. Национальный совет по электронным СМИ – NEPLP – призвал Сейм Латвии прекратить деятельность всех частных радиостанций, вещающих на русском языке.

Латвия. Фото: из открытых источнико

Глава регулятора Иварс Аболиньш заявил, что государство не должно косвенно поддерживать коммерческое русскоязычное вещание. По его словам, радиочастоты являются государственной собственностью и представляют собой "самую ценную часть бизнеса". Их бесплатное предоставление фактически означает поддержку соответствующего информационного пространства.

Еще месяц назад NEPLP направил в парламентскую комиссию по правам человека и общественным делам инициативу о поэтапном – в течение восьми лет – прекращении работы русскоязычных радиостанций. Однако вопрос до сих пор не внесен в повестку. Аболиньш публично раскритиковал председателя комиссии Лейлу Расиму за отсутствие рассмотрения предложения.

В регуляторе подчеркивают, что Латвия уже провела масштабную реформу образования, полностью переведя его на государственный язык. На этом фоне сохранение русского языка в коммерческом радиоэфире называют нелогичным и противоречащим государственной политике.

Дискуссия о роли русского языка в публичном пространстве страны продолжается не первый год. Ранее парламент повысил НДС для русскоязычных печатных изданий, что сделало их выпуск экономически затруднительным. Теперь под вопросом – и будущее радиовещания.

