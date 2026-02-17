logo

Конец "русского мира": Латвия готовится принять радикальное решение по русскому языку

Медиарегулятор настаивает: государственные частоты не должны обслуживать русскоязычное вещание

17 февраля 2026, 09:03
В Латвии разгорается новый виток языковой дискуссии. Национальный совет по электронным СМИ – NEPLP – призвал Сейм Латвии прекратить деятельность всех частных радиостанций, вещающих на русском языке.

Конец "русского мира": Латвия готовится принять радикальное решение по русскому языку

Латвия. Фото: из открытых источнико

Глава регулятора Иварс Аболиньш заявил, что государство не должно косвенно поддерживать коммерческое русскоязычное вещание. По его словам, радиочастоты являются государственной собственностью и представляют собой "самую ценную часть бизнеса". Их бесплатное предоставление фактически означает поддержку соответствующего информационного пространства.

Еще месяц назад NEPLP направил в парламентскую комиссию по правам человека и общественным делам инициативу о поэтапном – в течение восьми лет – прекращении работы русскоязычных радиостанций. Однако вопрос до сих пор не внесен в повестку. Аболиньш публично раскритиковал председателя комиссии Лейлу Расиму за отсутствие рассмотрения предложения.

В регуляторе подчеркивают, что Латвия уже провела масштабную реформу образования, полностью переведя его на государственный язык. На этом фоне сохранение русского языка в коммерческом радиоэфире называют нелогичным и противоречащим государственной политике.

Дискуссия о роли русского языка в публичном пространстве страны продолжается не первый год. Ранее парламент повысил НДС для русскоязычных печатных изданий, что сделало их выпуск экономически затруднительным. Теперь под вопросом – и будущее радиовещания.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия адаптирует свою стратегию гибридной войны и готовится активизировать диверсионную деятельность в Европе. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW), основанном на данных западных разведок и публикации Financial Times.



Источник: https://rus.delfi.lv/
