Кінець "руского мира": Латвія готується ухвалити радикальне рішення з російської мови

У Латвії спалахує новий виток мовної дискусії. Національна рада з електронних ЗМІ – NEPLP – закликала Сейм Латвії припинити діяльність усіх приватних радіостанцій, які ведуть мовлення російською мовою.

Латвія. Фото: з відкритих джерел

Глава регулятора Іварс Аболіньш заявив, що держава не повинна опосередковано підтримувати комерційне російськомовне мовлення. За його словами, радіочастоти є державною власністю і є "найціннішою частиною бізнесу". Їхнє безкоштовне надання фактично означає підтримку відповідного інформаційного простору.

Ще місяць тому NEPLP направив до парламентської комісії з прав людини та громадських справ ініціативу про поетапне – протягом восьми років – припинення роботи російськомовних радіостанцій. Проте питання досі не внесено до порядку денного. Аболіньш публічно розкритикував голову комісії Лейлу Расіму за відсутність розгляду пропозиції.

У регуляторі наголошують, що Латвія вже провела масштабну реформу освіти, повністю перевівши її державною мовою. На цьому фоні збереження російської мови в комерційному радіоефірі називають нелогічним та суперечливим державній політиці.

Дискусія про роль російської мови у громадському просторі країни триває не перший рік. Раніше парламент підвищив ПДВ для російськомовних друкованих видань, що зробило їх випуск економічно скрутним. Тепер під запитанням – і майбутнє радіомовлення.

