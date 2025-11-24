logo

Конфискация активов РФ становится более актуальной: в ЕС прокомментировали «репарационный кредит» для Украины
Конфискация активов РФ становится более актуальной: в ЕС прокомментировали «репарационный кредит» для Украины

В Еврокомиссии заявили, что переговоры о «репарационном кредите» для Украины за счет замороженных активов РФ стали более актуальными после мирных предложений США

24 ноября 2025, 17:14
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Переговоры по "репарационному кредиту" для Украины, который предлагают предоставить за счет замороженных российских активов, стали еще более актуальными после обнародования "мирного плана" США.

Конфискация активов РФ становится более актуальной: в ЕС прокомментировали «репарационный кредит» для Украины

Глава прессслужбы Еврокомиссии Паула Пиньо. Фото: из открытых источников

При этом Евросоюз поддерживает конструктивный прогресс, достигнутый на переговорах по "мирному плану" между представителями США и Украины. Об этом заявила руководитель прессслужбы Еврокомиссии Паула Пиньо, которую цитирует The Guardian.

В то же время, по словам спикера, "впереди еще много работы". Пиньо подчеркнула, что три "красных линии" для ЕС остаются неизменными. Речь идет о том, что границы не могут быть изменены силой, не должно быть никаких ограничений для украинских вооруженных сил, а все похищенные Россией украинские дети должны быть возвращены на родину.

"Критически важно, чтобы агрессор, Россия, платила за разрушение", — отметила Пиньо.

По словам спикера, в таких условиях переговоры об использовании замороженных активов РФ для предоставления Украине "репарационного кредита" "становятся еще более актуальными".

Глава прессслужбы Еврокомиссии напомнила, что на 25 ноября запланирована онлайн-встреча "коалиции решительных".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина может рассчитывать на новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд. евро из доходов замороженных активов Российской Федерации.

По ее словам, Европа будет продолжать укреплять сопротивление Украины, поможет возместить ущерб, нанесенный российскими ударами, стабилизировать энергосеть Украины.

Кроме того европейцы помогут украинцам с защитой критически важной инфраструктуры.



Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/nov/24/ukraine-russia-war-peace-talks-europe-us-trump-germany-latest-updates
