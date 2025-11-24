logo_ukra

Конфіскація активів РФ стає актуальнішою: у ЄС прокоментували «репараційний кредит» для України
НОВИНИ

Конфіскація активів РФ стає актуальнішою: у ЄС прокоментували «репараційний кредит» для України

У Єврокомісії заявили, що переговори про «репараційний кредит» для України за рахунок заморожених активів РФ стали актуальнішими після мирних пропозицій США

24 листопада 2025, 17:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Переговори щодо "репараційного кредиту" для України, який пропонують надати за рахунок заморожених російських активів, стали ще актуальнішими після оприлюднення "мирного плану" США.

Конфіскація активів РФ стає актуальнішою: у ЄС прокоментували «репараційний кредит» для України

Голова пресслужби Єврокомісії Паула Піньо. Фото: з відкритих джерел

При цьому Євросоюз підтримує конструктивний прогрес, якого було досягнуто на переговорах щодо "мирного плану" між представниками США та України. Про це заявила керівник пресслужби Єврокомісії Паула Піньо, яку цитує The Guardian.

Водночас, за словами речниці, "попереду ще багато роботи". Піньо підкреслила, що три "червоні лінії" для ЄС залишаються незмінними. Йдеться про те, що кордони не можуть бути змінені силою, не має бути жодних обмежень для українських збройних сил, а всі викрадені Росією українські діти мають бути повернуті на батьківщину.

"Критично важливо, щоб агресор, Росія, платила за руйнування", — зазначила Піньо.

За словами речниці, у таких умовах переговори про використання заморожених активів РФ для надання Україні "репараційного кредиту" "стають ще актуальнішими". 

Голова пресслужби Єврокомісії нагадала, що на 25 листопада запланована онлайн-зустріч "коаліції рішучих".

Як повідомляв портал "Коментарі", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може розраховувати на новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд. євро з доходів заморожених активів Російської Федерації.

За її словами, Європа продовжуватиме зміцнювати опір України, допоможе  відшкодувати збитки, завдані російськими ударами, стабілізувати енергомережу України.

Окрім того, європейці допоможуть українцям із захистом критично важливої інфраструктури. 



Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/nov/24/ukraine-russia-war-peace-talks-europe-us-trump-germany-latest-updates
