Чи отримає Україна багатомільярдний транш із заморожених активів РФ: заява фон дер Ляєн

Україна може розраховувати на новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд. євро з доходів заморожених активів Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄК, яка цитує заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

"Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних та крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції було знищено", — заявила голова Єврокомісії.

Вона також наголосила, що вже сьогодні Євросоюз виділить майже 6 млрд євро з кредиту ERA та фонду для України.

Урсули фон дер Ляєн додала, що Європа продовжуватиме зміцнювати опір України. Ми відшкодуємо збитки, завдані російськими ударами. Ми стабілізуємо енергомережу України – експортуючи понад 2 гігавати електроенергії в Україну. Також європейці допоможуть українцям із захистом критично важливої інфраструктури, адже ця зима визначить майбутнє війни.

