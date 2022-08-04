Конфликт Сербии и Косово: лидеры стран договорились о встрече

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Лиля Воробьева
Премьер Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич через две недели собираются встретиться на переговорах, чтобы решить обострение конфликта между двумя странами, которое произошло в начале августа. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию спикера ЕС по внешней и политике безопасности Петера Стано, который рассказал для издания Tanjug подробности предстоящей встречи.
Конфликт Сербии и Косово (фото из открытых источников)
Спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил Вучичу и Курте встретиться 18 августа в Брюсселе.
Также стало известно, что на встрече присутствует специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему войны между Косово и Сербией не будет . Военный эксперт полковник запаса Сергей Грабский уверяет, что никаких проблем не будет. Балканы, по его словам, имеют основу тлеющего конфликта. Но поскольку там постоянно находятся войска НАТО (и в Косово, и в Боснии), риски значительно снижаются. По его словам, у той же Сербии – ограниченный военный потенциал. К тому же Сербию легко перекрывать, закрыв воздушное пространство. Исходя из этого, они могут делать разве что политические демарши. Но не активны боевые действия. Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политексперт Андрей Мишин заявил, что проблема старая – и заключается в неопределенности международно-правового статуса Косово. При этом Косово, провозгласившее за независимость в феврале 2008 года, сегодня является потенциальным кандидатом в ЕС. Европейский союз подписал соглашение об ассоциации с Косово осенью 2015 года, но пять членов ЕС (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия) не признают независимость Косово и считают его частью Сербии.
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