Конфликт Сербии и Косово: лидеры стран договорились о встрече

Премьер Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич через две недели собираются встретиться на переговорах, чтобы решить обострение конфликта между двумя странами, которое произошло в начале августа. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию спикера ЕС по внешней и политике безопасности Петера Стано, который рассказал для издания Tanjug подробности предстоящей встречи.

Конфликт Сербии и Косово (фото из открытых источников)

Спикер ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил Вучичу и Курте встретиться 18 августа в Брюсселе.

Также стало известно, что на встрече присутствует специальный посланник ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак.