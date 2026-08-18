Кремль готовится к новому удару ЕС: какие санкции могут изменить игру

Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала новое масштабное расширение санкций против России. По данным СМИ, уже осенью в санкционные списки могут добавить около 1600 физических и юридических лиц, преимущественно связанных с российским военно-промышленным комплексом. Какие решения сейчас могли бы стать для Кремля наиболее болезненными – санкции против Росатома, использование замороженных российских активов, полное перекрытие европейских сервисов для транспортировки российской нефти или жесткие вторичные санкции против банков и компаний третьих стран? И главное, готова ли сама Европа к решениям, которые создадут экономические и политические проблемы для России? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Не нужно строить иллюзий, ожидая 22-й санкционный пакет ЕС

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин так прокомментировал ситуацию:

"Во-первых, если бы готова была Европа к серьезным решениям, то санкционных пакетов было бы один, в лучшем случае два, а не двадцать два. Такое количество санкционных пакетов говорит о том, что каждое решение выгрызается в Европе с огромным трудом. Все, что было перечислено, и что является сегодня очень болезненным для Российской Федерации, оно, конечно, очень здорово, если бы появилось в санкционных пакетах".

Эксперт отметил, в первую очередь, конечно, это касается российской нефти и полного запрета о предоставлении сервисов в портах Европейского Союза танкерам, везущим российскую нефть.

"Но этого не будет, потому что против этого уже выступила Греция и Мальта. Потому что с 2024 года начиная, греки заработали на предоставлении во фрахт российским нефтяным компаниям своих танкеров более 3 миллиардов евро. И ничего принципиально меняться в этой ситуации не будет. Точно так же, как не будет меняться ситуация с "Росатомом". Мы вряд ли увидим, скажем, санкционные ограничения, особенно на фоне обмеления Дуная и резкого дефицита электроэнергии в Европейском Союзе и проблем с ядерными электростанциями в Европе", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Поэтому, продолжает Олег Пендзин, стоит ожидать, скорее всего, очередное половинчатое решение наших партнеров.

"Будет куча персональных санкций. Обещают до 1600 персональных санкций. Но нужно понимать, что персональные санкции, это не секторальные. Так что я не ищу себе какой-то дополнительной иллюзии по поводу того, что будет что-то крайне серьезное на санкционном пакете № 22", – подытожил эксперт.

Санкционный ресурс Запада еще далеко не исчерпан

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отметила, что наши европейские партнеры планируют добавить в санкционные списки около 1 600 физических и юридических лиц, преимущественно связанных с российским ВПК, это правильно, но только механическое расширение уже не может обеспечить принципиально новый уровень давления.

"Для более эффективного принуждения России к миру следует переходить к решениям, непосредственно отражающимся на доходах, финансовых потоках и критической инфраструктуре российской экономики: секторальные санкции против "Росатома" и российской атомной отрасли; политико-правовой механизм использования основной суммы замороженных российских государственных активов в пользу Украины, а не только доходов от них; полный запрет европейских морских сервисов для перевозки российской нефти – страхование, финансирование, брокерские и другие услуги, а не только санкции против отдельных судов "теневого флота"; жесткие вторичные санкции против банков, трейдеров и компаний третьих стран, обеспечивающих России платежи, реэкспорт технологий и обход нефтяных ограничений. ЕС уже двигается в этом направлении: последний пакет распространил ограничения на банки, криптоплатформы и компании за пределами РФ", – отметила эксперт.

Аналитик отмечает, что санкционный ресурс Запада еще далеко не исчерпан. Исчерпываются только относительно дешевые санкции. Следующий уровень давления потребует решений, которые будут создавать проблемы не только для России, но и для банков, компаний и зарабатывающих государств на помощи ей обходить санкции.

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