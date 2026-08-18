Кремль готується до нового удару ЄС: які санкції можуть змінити гру

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас анонсувала нове масштабне розширення санкцій проти Росії. За даними ЗМІ, вже восени до списків санкцій можуть додати близько 1600 фізичних та юридичних осіб, переважно пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом. Які рішення зараз могли б стати для Кремля найболючішими – санкції проти Росатому, використання заморожених російських активів, повне перекриття європейських сервісів для транспортування російської нафти чи жорсткі вторинні санкції проти банків та компаній третіх країн? І головне, чи готова сама Європа до рішень, які створять економічні та політичні проблеми для Росії? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Не потрібно будувати ілюзій, чекаючи на 22-й санкційний пакет ЄС

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин так прокоментував ситуацію:

"По-перше, якби була готова Європа до серйозних рішень, то санкційних пакетів було б один, у кращому разі два, а не двадцять два. Така кількість санкційних пакетів говорить про те, що кожне рішення вигризається в Європи досить складно. Все, що було перераховано, і що сьогодні є дуже болючим для Російської Федерації, воно, звичайно, дуже здорове, якби з'явилося в санкційних пакетах".

Експерт зазначив, насамперед, звичайно, це стосується російської нафти та повної заборони про надання сервісів у портах Європейського Союзу танкерам, які везуть російську нафту.

"Але цього не буде, бо проти цього вже виступили Греція та Мальта. Тому що з 2024 року, греки заробили на наданні у фрахт російським нафтовим компаніям своїх танкерів понад 3 мільярди євро. І нічого принципово змінюватись у цій ситуації не буде. Так само, як не змінюватиметься ситуація з "Росатомом". Ми навряд чи побачимо, скажімо, санкційні обмеження, особливо на тлі обмілення Дунаю та різкого дефіциту електроенергії в Європейському Союзі та проблем із ядерними електростанціями в Європі", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

Тому, продовжує Олег Пендзин, варто очікувати, швидше за все, на чергове половинчасте рішення наших партнерів.

"Буде купа персональних санкцій. Обіцяють до 1600 персональних санкцій. Але треба розуміти, що персональні санкції це не секторальні. Тож я не шукаю собі якоїсь додаткової ілюзії щодо того, що буде щось вкрай серйозне у санкційному пакеті №22", – підсумував експерт.

Санкційний ресурс Заходу ще далеко не вичерпано

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначила, що наші європейські партнери планують додати до списків санкцій близько 1 600 фізичних та юридичних осіб, переважно пов'язаних з російським ВПК, це правильно, але тільки механічне розширення вже не може забезпечити принципово новий рівень тиску.

"Для більш ефективного примусу Росії до світу слід переходити до рішень, що безпосередньо відбиваються на доходах, фінансових потоках та критичній інфраструктурі російської економіки: секторальні санкції проти "Росатому" та російської атомної галузі; політико-правовий механізм використання основної суми заморожених російських державних активів на користь України, а не лише доходів від них; повна заборона європейських морських сервісів для перевезення російської нафти – страхування, фінансування, брокерські та інші послуги, а не лише санкції проти окремих судів "тіньового флоту"; жорсткі вторинні санкції проти банків, трейдерів та компаній третіх країн, які забезпечують Росії платежі, реекспорт технологій та обхід нафтових обмежень. ЄС уже рухається в цьому напрямі: останній пакет поширив обмеження на банки, криптоплатформи та компанії за межами РФ", – зазначила експерт.

Аналітик зазначає, що санкційний ресурс Заходу ще не вичерпаний. Вичерпуються лише щодо дешеві санкції. Наступний рівень тиску вимагатиме рішень, які створюватимуть проблеми не тільки для Росії, а й для банків, компаній та держав, які заробляють, на допомогу їй обходити санкції.

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