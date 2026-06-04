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Кремль усиливает давление на Армению: появилась реакция ЕС

ЕС обвинил Россию в экономическом давлении на Ереван и пообещал финансовую помощь, новые рынки и стратегическое партнерство

4 июня 2026, 14:20
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Кравцев Сергей

Европейский Союз открыто встал на сторону Армении в ее торговом конфликте с Россией. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном раскритиковала ограничения, введенные Москвой против армянской продукции, и пообещала Еревану масштабную поддержку.

Кремль усиливает давление на Армению: появилась реакция ЕС

Армения и ЕС. Фото: из открытых источников

Речь идет о сложностях с поставками армянских фруктов, овощей, цветов и коньяка на российский рынок. В Брюсселе считают, что подобные действия выходят за рамки обычных торговых споров и используются как инструмент политического давления. По словам главы Еврокомиссии, Европа уже сталкивалась с подобной практикой и хорошо понимает последствия использования экономических связей в качестве рычага влияния.

В ответ на ситуацию ЕС готов выделить Армении пакет срочной помощи объемом более 50 миллионов евро. Средства должны помочь смягчить последствия ограничений и поддержать армянских производителей. Кроме того, Брюссель намерен расширить доступ армянских товаров на европейский рынок, прежде всего продукции аграрного сектора.

Одним из результатов переговоров стало решение о создании совместной рабочей группы ЕС и Армении. Новый механизм должен координировать сотрудничество в экономике, торговле, инфраструктуре и других стратегических направлениях.

Особое внимание стороны уделили транспортным проектам. В Евросоюзе считают, что Армения способна стать важным логистическим узлом между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. Брюссель выразил готовность участвовать в развитии транспортной инфраструктуры и модернизации пограничных переходов.

Заявления фон дер Ляйен стали очередным сигналом углубления отношений между ЕС и Арменией. На фоне охлаждения связей Еревана с Москвой европейские структуры все активнее предлагают Армении альтернативные экономические и политические возможности, что может серьезно изменить баланс влияния в регионе.

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