В России усиливается критика европейского курса армянского руководства. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин выступил с жестким заявлением в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его в стремлении любой ценой привести страну в Европейский Союз.

По словам российского политика, армянским гражданам якобы не рассказывают о реальной цене возможного выхода страны из Евразийского экономического союза. Володин утверждает, что руководство Армении сосредоточено на европейской интеграции, игнорируя потенциальные экономические риски и последствия для национальной экономики.

Особое внимание в Москве уделяют параллелям с Украиной. Спикер Госдумы заявил, что перед подписанием европейских соглашений украинскому обществу также обещали новые возможности для развития экономики и свободный доступ продукции на рынки ЕС. Однако, по его версии, многие из этих ожиданий впоследствии не оправдались.

Володин считает, что схожие процессы могут ожидать и Армению. По его мнению, разрыв существующих экономических связей с партнерами по ЕАЭС способен нанести серьезный удар по армянским производителям и экспортерам.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося охлаждения отношений между Москвой и Ереваном. За последние месяцы армянские власти неоднократно демонстрировали стремление к более тесному сотрудничеству с европейскими структурами, что вызывает все большее раздражение в Кремле.

Политические аналитики отмечают, что подобные заявления свидетельствуют о растущей обеспокоенности России возможной переориентацией Армении на Запад. Вопрос европейской интеграции постепенно превращается не только во внутреннюю тему армянской политики, но и в один из ключевых факторов геополитического противостояния на Южном Кавказе.

Если курс Еревана на сближение с ЕС сохранится, давление со стороны Москвы, вероятно, будет только усиливаться, а спор о будущем Армении рискует выйти далеко за рамки экономической дискуссии.

