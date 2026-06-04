Кремль посилює тиск на Вірменію: з'явилася реакція ЄС

Європейський Союз відкрито став на бік Вірменії у її торговому конфлікті з Росією. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів із прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном розкритикувала обмеження, запроваджені Москвою проти вірменської продукції, і пообіцяла Єреванові масштабну підтримку.

Вірменія та ЄС. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про складнощі з постачанням вірменських фруктів, овочів, квітів та коньяку на російський ринок. У Брюсселі вважають, що подібні дії виходять за межі звичайних торгових суперечок і використовуються як інструмент політичного тиску. За словами голови Єврокомісії, Європа вже стикалася з подібною практикою і добре розуміє наслідки використання економічних зв'язків як важеля впливу.

У відповідь на ситуацію ЄС готовий виділити Вірменії пакет термінової допомоги обсягом понад 50 мільйонів євро. Кошти мають допомогти пом'якшити наслідки обмежень та підтримати вірменських виробників. Крім того, Брюссель має намір розширити доступ вірменських товарів на європейський ринок, насамперед продукції аграрного сектору.

Одним із результатів переговорів стало рішення про створення спільної робочої групи ЄС та Вірменії. Новий механізм має координувати співпрацю в економіці, торгівлі, інфраструктурі та інших стратегічних напрямках.

Особливу увагу сторони приділили транспортним проектам. У Євросоюзі вважають, що Вірменія здатна стати важливим логістичним вузлом між Європою, Південним Кавказом та Центральною Азією. Брюссель висловив готовність брати участь у розвитку транспортної інфраструктури та модернізації прикордонних переходів.

Заяви фон дер Ляєн стали черговим сигналом поглиблення відносин між ЄС та Вірменією. На тлі охолодження зв'язків Єревана з Москвою європейські структури дедалі активніше пропонують Вірменії альтернативні економічні та політичні можливості, що може серйозно змінити баланс впливу у регіоні.

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