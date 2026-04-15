Главная Новости Мир ЕС Кто вместо Орбана: на Западе назвали 5 лидеров, которые теперь претендуют на роль "разрушителя ЕС"
Кто вместо Орбана: на Западе назвали 5 лидеров, которые теперь претендуют на роль "разрушителя ЕС"

Брюссель теряет главного блокировщика, но рискует получить сразу нескольких новых игроков с «правом вето»

15 апреля 2026, 13:32
Кравцев Сергей

Поражение Виктора Орбана на выборах открывает для Евросоюза новую политическую реальность, однако долгожданного облегчения в Брюсселе может не наступить. Как пишет Politico, уход венгерского лидера, годами блокировавшего ключевые решения ЕС, не гарантирует исчезновения подобных кризисов.

Кто вместо Орбана: на Западе назвали 5 лидеров, которые теперь претендуют на роль "разрушителя ЕС"

В течение последних лет Орбан активно использовал право вето, тормозя санкции против России, помощь Украине и бюджетные инициативы. Его поражение совпало с критическим периодом, когда ЕС особенно нуждается в единстве. Теперь внимание переключается на возможных "наследников" его политической линии.

Одним из главных претендентов считается Роберт Фицо. Он уже неоднократно действовал в тандеме с Орбаном, блокируя решения и требуя уступок. Более того, Фицо прямо намекал, что готов взять на себя роль главного оппонента выделения многомиллиардной помощи Киеву.

Не менее сложным партнером называют Андрея Бабиша. Миллиардер и популист, которого сравнивают с Дональдом Трампом, критикует поддержку Украины и климатическую политику ЕС, хотя и не идет на полный разрыв с Брюсселем.

Особое внимание дипломаты уделяют Джорджи Мелони. В отличие от Орбана, она действует более гибко, но ее идеологическая близость к правоконсервативному лагерю вызывает настороженность. На последнем саммите ЕС именно она оказалась единственной, кто поддержал позицию Будапешта.

Возможное возвращение Янеза Янши также может усилить правый блок, хотя он остается сторонником Украины. В то же время политические перспективы Румена Радева вызывают тревогу: его заявления о войне и скепсис по поводу помощи Киеву уже приводили к публичным конфликтам с Владимиром Зеленским.

Таким образом, даже без Орбана Евросоюз рискует столкнуться с новой волной внутренних противоречий и борьба за единство только начинается.

після Орбана появився новий гравець з правом вето: отримає чи Київ обіцяні 90 млрд від ЄС.




Источник: https://www.politico.eu/article/hungary-viktor-orban-out-who-eu-next-disruptor-in-chief/
