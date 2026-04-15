Хто замість Орбана: на Заході назвали 5 лідерів, які тепер претендують на роль "руйнівника ЄС"

Поразка Віктора Орбана на виборах відкриває для Євросоюзу нову політичну реальність, проте довгоочікуваного полегшення у Брюсселі може не настати. Як пише Politico, відхід угорського лідера, який роками блокував ключові рішення ЄС, не гарантує зникнення подібних криз.

Протягом останніх років Орбан активно використав право вето, гальмуючи санкції проти Росії, допомогу Україні та бюджетні ініціативи. Його поразка збіглася з критичним періодом, коли ЄС особливо потребує єдності. Тепер увага переключається на можливих спадкоємців його політичної лінії.

Одним із головних претендентів вважається Роберт Фіцо. Він уже неодноразово діяв у тандемі з Орбаном, блокуючи рішення та вимагаючи поступок. Більше того, Фіцо прямо натякав, що готовий взяти на себе роль головного опонента надання багатомільярдної допомоги Києву.

Не менш складним партнером називають Андрія Бабіша. Мільярдер і популіст, якого порівнюють із Дональдом Трампом, критикує підтримку України та кліматичну політику ЄС, хоча й не йде на повний розрив із Брюсселем.

Особливу увагу приділяють дипломати Джорджі Мелоні. На відміну від Орбана, вона діє гнучкіше, та її ідеологічна близькість до правоконсервативному табору викликає настороженість. На останньому саміті ЄС саме вона виявилася єдиною, хто підтримав позицію Будапешта.

Можливе повернення Янеза Янші також може посилити правий блок, хоч він залишається прихильником України. Водночас політичні перспективи Румена Радєва викликають тривогу: його заяви про війну та скепсис щодо допомоги Києву вже призводили до публічних конфліктів із Володимиром Зеленським.

Таким чином, навіть без Орбана Євросоюз ризикує зіткнутися з новою хвилею внутрішніх протиріч, і боротьба за єдність лише починається.

