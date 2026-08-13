Куда уже не пускают: десятки украинских мужчин получили отказ в защите

В Чехии десятки украинских мужчин уже столкнулись с отказом во временной защите после введения новых требований Евросоюза. Речь идет о заявителях в возрасте от 23 до 60 лет, которые не смогли подтвердить исполнение воинской обязанности перед Украиной либо законные основания для выезда из страны.

Паспорт гражданина Украины. Фото: из открытых источников

Новые правила начали действовать во всех государствах ЕС с 5 августа. Первые последствия уже зафиксировали чешские власти.

По словам эксперта по миграции Министерства внутренних дел Чехии Вероники Воточковой, всего за несколько дней десятки украинских мужчин не смогли получить соответствующий статус.

"Менее чем через неделю уже несколько десятков человек не получили временную защиту. Они не смогли доказать, что выполнили свои военные обязательства перед Украиной", — заявила она.

Главным подтверждением для получения статуса считается выписка из электронной военной книги либо другой военно-учетный документ. В отдельных случаях заявитель может предоставить подтверждение законного выезда из Украины, в частности соответствующий выездной штамп.

Чехия ранее последовательно выступала за ужесточение условий пребывания украинцев. Теперь новые требования рассматриваются не только как способ проверить выполнение воинской обязанности, но и как часть подготовки к постепенному завершению режима временной защиты после окончания войны.

Замминистра внутренних дел Чехии Ондржей Махал заявил, что корректировка условий является шагом к "постепенному и контролируемому прекращению временной защиты".

Сейчас в Чехии находятся более 396 тысяч украинских беженцев. В пересчете на численность населения страна остается одним из крупнейших центров размещения украинцев в Евросоюзе.

При этом за последний год количество украинских мужчин в Чехии заметно выросло. Теперь для части из них вопрос легального пребывания напрямую связан с возможностью документально подтвердить свой воинский статус.

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