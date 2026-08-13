Куди вже не пускають: десятки українських чоловіків отримали відмову у захисті

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Кравцев Сергей
У Чехії десятки українських чоловіків уже зіткнулися із відмовою у тимчасовому захисті після запровадження нових вимог Євросоюзу. Йдеться про заявників віком від 23 до 60 років, які не змогли підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною або законних підстав для виїзду з країни.
Паспорт громадянина України Фото: з відкритих джерел
Нові правила почали діяти у всіх державах ЄС із 5 серпня. Перші наслідки вже зафіксували чеська влада.
За словами експерта з міграції Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніки Воточкової, лише за кілька днів десятки українських чоловіків не змогли набути відповідного статусу.
Основним доказом отримання статусу вважається виписка з електронної військової книжки чи інший військово-обліковий документ. В окремих випадках заявник може надати підтвердження законного виїзду з України, зокрема, відповідний виїзний штамп.
Чехія раніше послідовно виступала за посилення умов перебування українців. Тепер нові вимоги розглядаються не лише як спосіб перевірити виконання військового обов'язку, а й як частину підготовки до поступового завершення режиму тимчасового захисту після закінчення війни.
Заступник міністра внутрішніх справ Чехії Ондржей Махал заявив, що коригування умов є кроком до "поступового та контрольованого припинення тимчасового захисту".
Зараз у Чехії перебуває понад 396 тисяч українських біженців. У перерахунку на чисельність населення країна залишається одним із найбільших центрів розміщення українців у Євросоюзі.
При цьому за останній рік кількість українських чоловіків у Чехії помітно зросла. Тепер для частини їх питання легального перебування безпосередньо пов'язане з можливістю документально підтвердити свій військовий статус.
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