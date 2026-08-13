Куди вже не пускають: десятки українських чоловіків отримали відмову у захисті

У Чехії десятки українських чоловіків уже зіткнулися із відмовою у тимчасовому захисті після запровадження нових вимог Євросоюзу. Йдеться про заявників віком від 23 до 60 років, які не змогли підтвердити виконання військового обов'язку перед Україною або законних підстав для виїзду з країни.

Паспорт громадянина України Фото: з відкритих джерел

Нові правила почали діяти у всіх державах ЄС із 5 серпня. Перші наслідки вже зафіксували чеська влада.

За словами експерта з міграції Міністерства внутрішніх справ Чехії Вероніки Воточкової, лише за кілька днів десятки українських чоловіків не змогли набути відповідного статусу.

"Менш ніж за тиждень уже кілька десятків людей не отримали тимчасового захисту. Вони не змогли довести, що виконали свої військові зобов’язання перед Україною", — заявила вона.

Основним доказом отримання статусу вважається виписка з електронної військової книжки чи інший військово-обліковий документ. В окремих випадках заявник може надати підтвердження законного виїзду з України, зокрема, відповідний виїзний штамп.

Чехія раніше послідовно виступала за посилення умов перебування українців. Тепер нові вимоги розглядаються не лише як спосіб перевірити виконання військового обов'язку, а й як частину підготовки до поступового завершення режиму тимчасового захисту після закінчення війни.

Заступник міністра внутрішніх справ Чехії Ондржей Махал заявив, що коригування умов є кроком до "поступового та контрольованого припинення тимчасового захисту".

Зараз у Чехії перебуває понад 396 тисяч українських біженців. У перерахунку на чисельність населення країна залишається одним із найбільших центрів розміщення українців у Євросоюзі.

При цьому за останній рік кількість українських чоловіків у Чехії помітно зросла. Тепер для частини їх питання легального перебування безпосередньо пов'язане з можливістю документально підтвердити свій військовий статус.

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